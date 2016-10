Katja Porsch: "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück."

Am 01.12.2016 erscheint das dritte Buch der Autorin und Speakerin Katja Porsch"Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst.".

Katja Porsch: Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst.

(firmenpresse) - Katja Porsch, Jahrgang 1975, erlebte in ihrer Karriere Höhenflüge und Tiefschläge. Gestartet in der Immobilienbranche erzielte sie nach kurzer Zeit große Erfolge als Geschäftsfrau und beriet Unternehmen in der Ausbildung und Schulung von Verkäufern und Partnern. Wie die meisten erfolgreichen Menschen musste Katja Porsch aber auch Misserfolge verkraften und nicht nur ein Mal komplett von vorne anfangen. Diese Erfahrungen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen haben sie geprägt und sind letztlich Grundlage ihres neuen Buches "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie Du kriegst, was Du willst.".



In ihrem teilweise autobiografischen Buch geht Katja Porsch den Ursachen persönlicher Misserfolge auf den Grund und setzt sich kritisch mit der Null-Fehler-Kultur in Deutschland auseinander. Anhand zahlreicher Erlebnisse und Erfahrungen zeigt sie, warum für sie das Scheitern ebenso zum Erfolg gehört wie das unverzichtbare Aufstehen danach. Denn sie hat beides durchlebt -gleich zwei Mal- getreu ihrem Motto: "Normal kann jeder".



Katja Porsch hat erlebt, wie das mühevoll aufgebaute Geschäft zwischen ihren Fingern zerrann, sich vermeintliche Freunde abwandten und das Geld kaum für das Nötigste reichte. Doch sie stand wieder auf. Mit ihrem neuen Buch "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück" gibt sie eine praxiserprobte Erfolgsnavigation heraus - für die, die wissen, wo sie hinwollen und nicht alle Umwege selbst erleben müssen.



"Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück" Wie du kriegst, was du willst." ist nicht nur eine gute Lektüre zum Jahreswechsel, sondern eine kraftvolle Inspiration zur Traumverwirklichung - von einer Frau, die erlebt hat, was sie schreibt.

Gestartet in der Kaltakquise im Immobilienmarkt entwickelte sich Katja Porsch zu einer der abschlussstärksten Verkäuferinnen im deutschen Markt. Sie führte ihr eigenes Unternehmen, war Partner, baute Vertriebsstrukturen auf und bildete aus - und erlebte zwei Pleiten in ihrem Leben. Die Schlussfolgerungen aus eben diesen Werdegang nutzt Katja Porsch in ihrem Buch "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst", um klare und strukturierte Wege zum Erreichen der persönlichen Träume aufzuzeigen. Sie fordert auf zu handeln, Verantwortung zu übernehmen, Authentizität zu leben und sich selbst verzeihen zu können.

Mit den Erfahrungen als erfolgreiche Keynote-Speakerin, Unternehmerin und Sales-Expertin vermittelt Katja Porsch unmittelbar gelebtes Wissen und praxiserprobte Ratschläge. Ihr Buch lebt dabei von den authentischen Gegebenheiten ihres Lebens. "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst." ist derzeit überall im Handel vorstellbar unter der ISBN-Nummer: 978-3903090811

