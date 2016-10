NOZ: Droh-Mails gegen Schulen: Absender will Rache für Al-Bakr

(ots) - Droh-Mails gegen Schulen: Absender will Rache

für Al-Bakr



Verfasser nimmt Bezug auf den Tod des mutmaßlichen IS-Terroristen



Osnabrück. Die Drohungen gegen mehrere Schulen im Bundesgebiet

haben möglicherweise einen terroristischen Hintergrund. Nach

Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) soll der

unbekannte Verfasser der E-Mails behauptet haben, Rache für den Tod

des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al-Bakr nehmen zu wollen.

Demnach war die E-Mail in fehlerhaftem Deutsch verfasst. Der Absender

habe behauptet, sein "Kumpel" sei "ISIS-Kämpfer" und habe ihn

bezahlt, "damit ich sprengen kann". Er wolle Rache für den Tod von

Al-Bakr nehmen. Der Anschlag werde am Montag um 10 Uhr erfolgen, soll

es nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" in der

Droh-Mail heißen, deren Inhalt der Redaktion in Auszügen bekannt ist.







