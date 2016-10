phoenix Live: Pressekonferenz Thomas de Maizière und Sir Julian King - Dienstag, 18. Oktober 2016, 12.40 Uhr

(ots) - Bis zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU

kümmert sich der britische Vertreter in der EU-Kommission, Sir Julian

King, um Projekte im Bereich Sicherheit und Terrorbekämpfung. Am

Dienstag trifft der Kommissar für die Sicherheitsunion in Berlin

Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Themen sind die Bekämpfung

von Terrorismus, organisierte Kriminalität und Computerkriminalität.

Die Pressekonferenz im Anschluss an das Gespräch überträgt phoenix

live.







