Der Schutzengel an jeder Seite: Kollektion "Angel" von NOMINATION ITALY beflügelt Schmuckherzen

(firmenpresse) - Über die Hälfte der Deutschen glaubt an sie und ihre Fähigkeit, Schlimmes abzuwenden und Gutes zuzulassen: Schutzengel. Sie begleiten Menschen von ihrer Geburt an und stehen ihnen bei jeder Lebenssituation bei. Mit ihrer Angel-Kollektion verleiht NOMINATION ITALY diesem Glauben nun eine filigrane, edle Gestalt - perfekt für jeden, der seinen Schutzengel nahe bei sich tragen möchte oder einfach schöne Schmuckstücke mag.



Weil ich dich liebe, lege ich meine schützenden Arme um dich - Engelsflügel sind das Stilelement der Angel-Kollektion und ein Highlight in diesem Schmuckherbst. Sie erinnern ihre Trägerin daran, Entscheidungen mit Kraft und Weisheit entgegenzutreten und beflügeln sie gleichermaßen zu neuen Taten. Made in Italy: Die Flügel aus der Angel Kollektion sind vollständig in Italien hergestellt und sowohl mit glänzenden Cubic Zirkonia als auch mit hochwertigem 24 karätigem Gelbgold, 925er Silber und 22 karätigem Rosegold Verzierungen erhältlich. Ein ganz besonderes Geschenk, das Schmuckliebhaberinnen verzaubern und begeistern wird.



Liebe und Leidenschaft bis ins kleinste Detail



Die Liebe ist nicht nur das schönste Gefühl, das Menschen vereint, sondern auch Motivation für NOMINATION ITALY bei der Kreation ihrer Kollektionen. Dieser Leidenschaft folgend, werden auch die edlen Ketten, Ringe, Armbänder und -reife sowie Ohrstecker aus der Angel Kollektion mit Hingabe gefertigt. Qualität, die für sich spricht: Angefangen bei der Auswahl der Rohstoffe bis hin zur Qualitätskontrolle verwendet NOMINATION ITALY nur hochwertige Materialien und wahrt damit die hohen Standards der Branche. Mit Liebe bis ins kleinste Detail ist jedes Schmuckstück ein Unikat und der ideale Begleiter für Frauen jeden Alters, die ihren Schutzengel immer an ihrer Seite haben möchten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nomination.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nomination ist weltweiter Marktführer in der Sparte Gold- und Edelstahlschmuck. Das Unternehmen mit Sitz in Florenz, Italien, ist seit Mitte 2015 auch in Deutschland mit einer Niederlassung vertreten. Deutscher Firmensitz ist München. Die Marke expandiert in über 50 Länder und ist weltweit mit über 70 Eigenmarkengeschäften sowie mehr als 5.000 unabhängigen Einzelhändlern vertreten. Der Hauptsitz und viele Produktionsstätten befinden sich in Florenz. So werden nicht nur die anerkannte Florentiner Goldschmiedetraditionen mit handwerklicher Kunst und moderner Tradition kombiniert, sondern auch die hohen Standards der Branche sichergestellt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Plus PR

PresseKontakt / Agentur:

Plus PR

Aline Pelzer

Unter Goldschmied 6

50667 Köln

a.pelzer(at)pluspr.de

0221-934644-17

www.nomination.de



Datum: 17.10.2016 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1413274

Anzahl Zeichen: 1830

Kontakt-Informationen:

Firma: Plus PR

Ansprechpartner: Aline Pelzer

Stadt: Köln

Telefon: 0221-934644-17





Diese Pressemitteilung wurde bisher 25 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung