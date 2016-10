Auf geht’s zur neuen B2SOCCER Saison

Am 23. Oktober startet die neue und größte B2SOCCER Saison mit der Premierenveranstaltung im Sport(t)raum Heimstetten bei München. Das Event ist damit Auftakt zur insgesamt 15 Turniere umfassenden Firmenfußballsaison.

(firmenpresse) - München, 17. Oktober 2016 – Am 23. Oktober ist es endlich soweit – die INDOOR B2SOCCER Saison 2016/2017 wird angepfiffen! Acht Teams stehen beim ersten Turnier im Sport(t)raum Heimstetten in den Startlöchern und freuen sich auf einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Fußballtag, der sicher noch lange Gesprächsthema unter den Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Lieferanten sein wird. Erstmals wird es in dieser Saison auch die Möglichkeit geben, nicht nur den Kontakt innerhalb des Unternehmens zu stärken, sondern auch gezielt die Teilnehmer aus den anderen Firmen anzusprechen.





Unvergesslicher Fußballtag!



B2SOCCER – präsentiert von ERDINGER Weißbier, das Weißbier der Fußballfans – ist mehr als ein einfaches Fußballturnier. Auch abseits des Turnierverlaufs wird einiges für Spieler und Zuschauer geboten sein. Die eigene Schusskraft und Treffsicherheit lässt sich beim ERDINGER-Powerschuss und an der ERDINGER-Torwand unter Beweis stellen. In der ERDINGER Relax Zone können sich die müden Kicker fit machen lassen, um mit neuen Kräften in die anstehenden Partien zu gehen. Für einen reibungslosen Turnierablauf sorgt ein eingespieltes Team von B2SOCCER in enger Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband.





Fairplay an erster Stelle!



In der ungezwungenen Atmosphäre eines Fußballturniers lassen sich die Kollegen auch einmal abseits von Büro und Schreibtisch besser kennen lernen. Siege werden gemeinsam bejubelt, spektakuläre Tore gefeiert und nach Niederlagen die gemachten Fehler analysiert. Alles aber umrahmt von Respekt für den Gegner und Fairplay auf dem Platz! Deshalb gibt es auch in der Saison 2016/2017 die B2SOCCER Fairplay Regeln, die alle Teams mit der Anmeldung bestätigt haben.





Unvergessliche Gruppenerlebnisse für die drei besten Teams des Turniers



Wenn gegen 16:00 Uhr, nach etwa sechs Stunden Fußball pur, das Finale abgepfiffen wird, warten auf die besten Teams des Turniers ganz besondere Preise, bei denen vor allem weitere Gruppenerlebnisse im Vordergrund stehen. So dürfen sich die drei Siegermannschaften entweder auf eine Einladung von TVTicket.de zu einer Champions League Live-Übertragung bei Sky, Tickets für den Hochseilgarten Isarwinkel oder eine exklusive Brauereibesichtigung mit zünftigem Weißwurstfrühstück bei ERDINGER Weißbräu, freuen. Zusätzlich bekommen alle Teilnehmer ihr offizielles Teamfoto als Erinnerung an einen tollen Fußballtag mit den Kollegen überreicht.







Von Heimstetten in die Sportschule Oberhaching



Auf die Firmenfußball-Champions des ersten Saisonturniers in Heimstetten warten aber nicht nur ein toller Pokal und ein attraktiver Preis. Als Sieger erhält die beste Mannschaft zusätzlich auch eine Wildcard für das große Finale der B2SOCCER Saison 2016/2017 in der Sportschule Oberhaching. Am 08. Juli 2017 werden dort rund 40 Teams aus ganz Deutschland und Österreich antreten, um sich die Krone des Firmenfußballs zu sichern und den großen Wanderpokal für ein Jahr in die eigene Firmenzentrale zu bringen.







Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere in München. Dort ist das B2SOCCER Firmenfußballevent, bestehend aus Indoor- und Outdoorveranstaltung, inzwischen das Größte seiner Art. Mittlerweile ist die B2SOCCER Firmenfußballserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte Firmenfußballserie im deutschsprachigen Raum. Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennenlernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.

Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die „schönste Nebensache der Welt“ initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.

Kommentare zur Pressemitteilung