Übersichtliche Tagesplanung per Wandmonitor

KBMpro bietet mit dem neuen RaumZeit-Modul in Kombination mit einem Wandmonitor eine übersichtliche Tagesplanung, die das klassische Whiteboard ersetzt. Das neue Modul der etablierten Agentursoftware kommt dabei besonders Agenturen zugute, die in Units denken oder sich über mehr als einen Standort verteilen. Kleinen wie großen Agenturen kann es helfen, Aufgaben transparenter zu kommunizieren.

KBMpro in Kombination mit einem Wandmonitor

(firmenpresse) - Das neue KBMpro RaumZeit-Modul klingt nach Raumschiff Enterprise, ist aber wesentlich einfacher gemeint: es betrifft die Zeitplanung und Aufgaben-verteilung für Mitarbeiter bezogen auf einen (Büro-) Raum. Konkret bietet das Modul eine übersichtliche Planung per 5-Tages-Vorschau, bezogen auf die Aufgaben der jeweiligen Mitarbeiter. In Kombination mit einem Wandmonitor kann ein übersichtlicher Tagesplan dargestellt werden, der somit das übliche Whiteboard ersetzt. Mitarbeiter, die beispielsweise als Unit in einem Raum zusammenarbeiten, bekommen die Aufgaben des Tages, aufgeteilt in Spalten pro Person, aktuell auf dem Monitor angezeigt. Berücksichtigt werden neben der To-do-Liste des Tages auch konkrete Termine wie „Anruf bei Kunde XY um 14 Uhr“ sowie anstehende Urlaubstage oder Fortbildungen.



Weitere Vorteile: Die Mitarbeiter müssen kein Hintergrundfenster nach vorne holen oder gar ein Programm öffnen, um die eigenen Aufgaben oder die der Kollegen einzusehen, ein kurzer Blick zur Wand reicht. Das spart Zeit und zwingt das Projektmanagement, die Informationen auf das Notwendigste zu beschränken. Zudem wird die Transparenz der internen Arbeitsabläufe erhöht. Das erweist sich gerade dann als hilfreich, wenn bei plötzlicher Erkrankung eines Mitarbeiters direkt zu sehen ist, welche seiner Aufgaben vom Team übernommen werden müssen.



Bei großen Agenturen kann das Modul auch standortübergreifend eingesetzt werden, um Projekte besser zu koordinieren und Änderungen im Plan sofort allen Beteiligten anzuzeigen. Dabei lässt das Modul selbstverständlich die Vergabe unterschiedliche Rechte zu. Der Projektmanager kann so entscheiden, ob ein Mitarbeiter zum Beispiel eigenständig Aufgaben als „erledigt“ kennzeichnen darf oder nicht. Änderungen im Aufgabenpool können dabei einfach per Drag&Drop verschoben werden.



Die Firma dmmd hat das RaumZeit-Modul samt Wandmonitor bereits selbst erfolgreich im Einsatz.









Die Agentursoftware KBMpro wird von der Firma dmmd GmbH & Co. KG entwickelt.

Ursprünglich als Dienstleister im Bereich Web-Design und Programmierung tätig, verlagerte sich der Schwerpunkt des Unternehmens in den letzten 15 Jahren zum Anbieter von Software für Werbeagenturen. Dabei bildet KBMpro nicht nur ›agenturtypische‹ Aufgaben ab, sondern unterstützt auch bei Neukundenakquise, Marketing, Vertrieb, Controlling, Urlaubsplanung u. v. m. Mit über 500 Modulen ist sie eine der leistungsstärksten und am weitesten entwickelten Lösungen am Markt.

Kommentare zur Pressemitteilung