PR-COM zieht noch tiefer ins Herz von München

(firmenpresse) - München, 17. Oktober 2016 – PR-COM hat eine neue Heimat. Nach zehn Jahren erfolgreicher PR-Arbeit in der Münchner Nußbaumstraße hat die Agentur neue Büroräume am Sendlinger-Tor-Platz bezogen.



Der neue Standort von PR-COM ist nur einen Steinwurf von der alten Adresse der Agentur entfernt und findet sich direkt am Sendlinger-Tor-Platz – und damit noch tiefer im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Dort stehen dem Team von PR-COM, das inzwischen auf fast 40 feste Mitarbeiter angewachsen ist, neue Büroräume in modernem und großzügigem Ambiente zur Verfügung.



Seit seiner Gründung vor über 25 Jahren hat sich PR-COM zu einer der führenden Agenturen Deutschlands im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikation entwickelt. Sie betreut mittlerweile rund 30 Beratungskunden, darunter Akamai, Dell, Red Hat und Toshiba.



Die neue Anschrift von PR-COM lautet:



PR-COM Beratungsgesellschaft für

strategische Kommunikation mbH

Sendlinger-Tor-Platz 6

80336 München



Sämtliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.



„Nach zehn erfolgreichen Jahren mit jeder Menge Wachstum in der Nußbaumstraße war es Zeit für einen Tapetenwechsel“, sagt PR-COM-Geschäftsführer Alain Blaes. „Am Sendlinger-Tor-Platz haben wir eine neue Heimat gefunden, die größer, schöner und noch ein bisschen zentraler ist.“





Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/aktuell abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pr-com.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PR-COM in München ist eine der führenden deutschen Agenturen für strategische Unternehmenskommunikation und PR in der IT- und Telekommunikationsbranche. Die knapp 40 festen Mitarbeiter betreuen ihre Kunden in spezialisierten Teams: Die eigene Redaktion bringt profunde Fachexpertise ein, die Account Manager konzentrieren sich auf die strategische und operative PR. In allen Aspekten der Kommunikation agiert PR-COM kompromisslos qualitäts- und erfolgsorientiert. Zu den rund 30 Beratungskunden der Agentur gehören unter anderem Akamai, Dell, Red Hat und Toshiba. Mehr Informationen sind unter www.pr-com.de abrufbar.



Dies ist eine Pressemitteilung von

PR-COM

PresseKontakt / Agentur:

PR-COM GmbH

Hanna Greve

Tel. +49-89-59997-756

hanna.greve(at)pr-com.de

www.pr-com.de



Datum: 17.10.2016 - 16:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1413321

Anzahl Zeichen: 1534

Kontakt-Informationen:

Firma: PR-COM

Ansprechpartner: Hanna Greve

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 89 59997 756



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung