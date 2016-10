Rohrsysteme, Fernwärmerohre und Heizungsrohre: alles aus einer Hand

Die Firma KE KELIT Kunststoffwerk GmbH. in Linz an der Donau zeigt Industrie am Puls der Zeit. Seit über 70 Jahren hat man sich der Entwicklung von Rohrsystemen verschrieben - mit unzähligen Patenten.

KE KELIT - Ihr Experte für Fernwärmerohre, Haustechnik und Heizungsrohre

(firmenpresse) - Am Anfang des Erfolges steht die Idee - das weiß man in der Linzer Unternehmerfamilie Egger. Diese Ideen ins Leben zu holen, umzusetzen und sie letztlich auch patentrechtlich zu schützen, ist ein weiterer Schritt zum Erfolg. Bei der KE KELIT Kunststoffwerke GmbH hat man vor über 70 Jahren begonnen, sich zu spezialisieren, ein Schritt, der von Erfolg gekrönt war, vom Familienunternehmen zum global player in der Wirtschaft. Mittlerweile sind es mehr als 100 Patente und Gebrauchsmuster, die Wissen, Umsetzungsenergie und Entwicklungskompetenz bezeugen. Als Experte für Rohrsysteme, Fernwärmerohre und Heizungsrohre hat sich die KE KELIT Kunststoffwerke GmbH einen Platz auf den weltweiten Märkten gesichert - eigene Vertriebsfirmen und Handelsagenturen von Europa über den Mittleren und Fernen Osten bis Australien und Südamerika zeugen davon.



Dass die Produkte aus dem Hause KE KELIT nicht nur international, sondern auch auf den verschiedensten Fachmessen in Österreich und Deutschland präsentiert werden, versteht sich von selbst. So zum Beispiel werden die Spezialisten für die Entwicklung von Rohrsystemen auch 2017 wieder auf der Welser Energiesparmesse und auf der Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse in Frankfurt als Aussteller vertreten sein.



Die Welser Energiesparmesse findet von 3. bis 5. März statt, die Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse von 14. bis 18. März 2017. Mehr zu den Messen sowie ausführliche Informationen zu Rohrsystemen, Fernwärmerohren und weiteren Innovationen aus dem Hause KE KELIT finden Interessierte unter www.kekelit.com.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kekelit.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Firma KE KELIT Kunststoffwerk GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Linz an der Donau (Österreich) und beschäftigt sich seit fast 70 Jahren mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffrohrsystemen und Rohrisolierungen und werkseitig vorisolierten Rohren und Mantelrohrsystemen.



KE KELIT ist Spezialist für erdverlegte vorisolierte PEX-Rohre mit PUR-Schaum und Polyethylen, vorisolierte Stahlrohre und Formteile, erdverlegte vorisolierte PE100 Rohre mit PUR-Schaum und Frostschutzband sowie Metall- oder PE-Mantelrohre für Industrieanlagen sowie Heizungs- und Trinkwasseranlagen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

KE KELIT Kunststoff Gesellschaft m.b.H.

Leseranfragen:

Ignaz Mayer-Straße 17, 4020 LINZ

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413322

Anzahl Zeichen: 1910

Kontakt-Informationen:

Firma: KE KELIT Kunststoff Gesellschaft m.b.H.

Ansprechpartner: Karl Egger

Stadt: LINZ

Telefon: +43 (0)5 0779



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.