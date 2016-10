Über 11 Millionen Euro für Stipendien: José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftlichen Nachwuchs (FOTO)

"Nur über eine erfolgreiche medizinische Forschung ist der Kampf

gegen Leukämie und andere bösartige Blut- oder

Knochenmarkerkrankungen zu gewinnen. Unser Ziel ist es deshalb, über

Stipendien auch junge Nachwuchswissenschaftler für dieses Feld zu

sensibilisieren und so die Forschung auf breiter Basis

voranzubringen", erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender

Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung, anlässlich der

Verleihung der Young Investigators Awards der Deutschen José Carreras

Leukämie-Stiftung am heutigen Montag, 17. Oktober 2016, in Leipzig.



Im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V. (DGHO) wurden die

nationalen José Carreras- Forschungsstipendien vergeben an:



Dr. Lisa Pahl, Medizinische Hochschule Hannover, Institut für

Humangenetik

Dr. rer. nat. Alexandra Schrader, Universitätsklinikum Köln,

Innere Medizin I

Dr. Claudius Klein, Universitätsklinikum Freiburg, Innere Medizin

I



Die José Carreras Forschungsstipendien sind mit einer Fördersumme

von maximal je 41.400 EUR pro Jahr ausgestattet. Zusätzlich können

bis zu 1.250 EUR pro Jahr für Reisekosten beantragt werden. Der

Förderzeitraum beträgt zunächst ein Jahr und kann auf bis zu drei

Jahre verlängert werden.



Seit 20 Jahren fördert die José Carreras Leukämie-Stiftung mit

mehreren Stipendienprogrammen den wissenschaftlichen Nachwuchs und

die Erforschung hämato-onkologischer Erkrankungen. Die Bilanz kann

sich sehen lassen, wie Dr. Gabriele Kröner belegt: "Seit 1996 hat die

José Carreras Leukämie-Stiftung Stipendien mit einer

Gesamtfördersumme von über 11 Millionen Euro ausgelobt. Dadurch

konnten viele zukunftsweisende Forschungsprojekte realisiert werden."



Bislang wurden 80 nationale Forschungsstipendien gefördert, deren



beste Publikationen einen sogenannten Impact Factor von 30

erreichten. Dieser Wert spiegelt die Reputation der jeweiligen

Fachzeitschrift, in denen die Arbeit erschienen ist, wieder.



Bei den internationalen Forschungsstipendien wurden seit 1996

bislang 24 Projekte gefördert, wobei die beste Publikation einen

Impact Factor von 36 erreichte.



Seit 2014 unterstützt die José Carreras Leukämie-Stiftung zudem

Doktorarbeiten, die sich mit der Leukämie beschäftigen. Gemeinsam mit

der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V. (DGHO)

werden die Carreras-DGHO-Promotionsstipendien zum 31.12.2016 bereits

zum vierten Mal in Folge ausgeschrieben.



Erstmals ab diesem Jahr lobt die José Carreras Leukämie-Stiftung

gemeinsam mit der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und

Hämatologie (GPOH) auch zehn Promotionsstipendien für Studierende der

Kinder- und Jugendmedizin aus.



Dr. Gabriele Kröner: "Allein in Deutschland haben José Carreras

und die José Carreras Leukämie-Stiftung in den vergangenen zwei

Jahrzehnten über 200 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie und

andere bösartige Blut- oder Knochenmarkerkrankungen gesammelt. Bis

heute konnten mit den Spenden mehr als 1.100 Projekte finanziert

werden. Neben der Erforschung hämato-onkologischer Erkrankungen und

ihrer Heilung gehören dazu beispielsweise der Bau von Forschungs- und

Behandlungseinrichtungen sowie die Unterstützung der Arbeit von

Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen.



Um diese Arbeit fortzusetzen, wird Stifter José Carreras auch in

diesem Jahr wieder zur großen José Carreras Gala einladen und

gemeinsam mit seinen internationalen und nationalen Künstlerfreunden

um Spenden bitten. Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala findet am

14. Dezember 2016 in Estrel Congress Center Berlin statt und wird im

frei empfangbaren Fernsehen live ab 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold

übertragen. Eintrittskarten für die 22. José Carreras Gala können ab

sofort unter der Ticket-Hotline 030 68 31 68 31 bestellt werden oder

per Email unter jcg(at)carreras-stiftung.de.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 200 Millionen Euro gesammelt

und mehr als 1100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-

und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer

Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de



Spendenkonto:



Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Konto: 319 96 66 01 BLZ: 700 800 00

Commerzbank AG München

SWIFT-BIC: DRESDEFF700

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01



Spenden-Telefonhotline:



(+49) 01802 400 100



(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus dem Ausland können die

Kosten abweichen)



Spenden-SMS: 81190 Kennwort: Blutkrebs







