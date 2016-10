Service-Champion 2016: diedruckerei.de erneut Branchenprimus (FOTO)

(ots) -

Kunden profitieren von noch besserem Serviceniveau



Die Service-Champions 2016 stehen fest. In der Druckbranche siegt

zum vierten Mal diedruckerei.de, eine Marke der Onlineprinters GmbH.

Die Onlinedruckerei mit Sitz in Neustadt a. d. Aisch konnte ihren

Vorsprung im erlebten Kundenservice sogar noch weiter ausbauen. Dr.

Claus Dethloff, Geschäftsführer der Service Value GmbH, die die

Kundenbefragung jährlich in Kooperation mit der Zeitung "Die Welt"

und der Goethe-Universität Frankfurt durchführt, gratuliert: "Während

in der Druckbranche das Service-Level allgemein gesunken ist, konnte

diedruckerei.de ihren Service Experience Score weiter steigern und

sich erneut die Spitzenposition unter den Druckereien sichern."



Auszeichnung ist Auftrag noch besser zu werden



diedruckerei.de hat seit ihrer letzten Auszeichnung im Jahr 2015

ihren Service weiter an Kundenwünsche angepasst. Die Onlinedruckerei

nahm neue Produkte wie Etiketten auf Rolle ins Sortiment auf, passte

verschiedene Produkte noch besser an die Bedürfnisse der Besteller an

und beschleunigte die Lieferzeiten, etwa für Broschüren, die jetzt

auch mit der Option Blitzdruck bestellt werden können. Außerdem

konnte die Zustellung flexibler gestaltet werden: Zum Beispiel ist

eine zeitversetze Zustellung möglich, Lieferadressen können noch im

Bestellprozess verändert und der Lieferzeitraum auf eine Stunde genau

vorhergesagt werden. Dr. Michael Fries, diedruckerei.de-CEO, sieht in

der erneuten Auszeichnung einen Kundenauftrag: "Wir freuen uns, dass

wir unsere Kunden auch in den vergangenen Monaten wieder von der

Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen überzeugen konnten.

Die Auszeichnung ist Ansporn für uns, mit den Bedürfnissen unserer

Kunden fest im Blick unseren Service immer weiter zu verbessern. Für

die nächsten Monate planen wir zudem, weitere Produkte ins Sortiment



aufzunehmen."



Rund eineinhalb Millionen Kundenurteile ausgewertet



Beim diesjährigen Service-Ranking wurden mehr als 2.600

Unternehmen aus über 300 Branchen unter die Lupe genommen. Damit

handelt es sich um Deutschlands größtes Service-Ranking. Untersucht

wird der erlebte Kundenservice, der mit den "Service Experience

Scores" (SES) ermittelt wird. Damit wird gemessen, wie viele der

Befragten bei ihrem Anbieter einen sehr guten Kundenservice erlebt

haben. Die Daten werden mit Hilfe einer Online-Erhebung ermittelt.

2016 wurden dafür rund 1,5 Millionen Kundenurteile abgegeben. Neben

der Druckbranche testet das Ranking auch Automobilhersteller,

Drogerien, Hotels, Kinoketten, Versicherer und andere Branchen.



Über das Unternehmen



diedruckerei.de wurde im Jahr 2004 gegründet. Seither wächst das

Unternehmen kontinuierlich und konnte vom Firmenstandort Neustadt an

der Aisch aus erfolgreich expandieren. Heute werden pro Jahr

Drucksachen in Milliardenauflagen vom klassischen Flyer über

professionelle Messesysteme bis hin zur großformatigen Außenwerbung

in über 30 Länder Europas geliefert. Onlineprinters war einer der

ersten Onlineshops für Drucksachen in Europa. Als einzige der großen

Onlinedruckereien entstand das E-Commerce-Unternehmen aus einem

traditionellen Druckbetrieb. Alle Produkte werden ausschließlich in

den hauseigenen Werken am fränkischen Firmensitz produziert. Für ihre

hohe Dienstleistungsqualität wurde diedruckerei.de im Jahr 2016 von

Handelsblatt, Focus und Computerbild mit Service-Awards

ausgezeichnet.







Pressekontakt:

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Rudolf-Diesel-Straße 10

91413 Neustadt an der Aisch

Deutschland

Tel.: +49 9161 6209807

presse(at)diedruckerei.de

www.diedruckerei.de



