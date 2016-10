Jung/Hirte: Wer Christen in Flüchtlingsheimen angreift, muss gehen

(ots) - Spielregeln des Zusammenlebens müssen eingehalten

werden



Am heutigen Montag haben Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen

erneut eine Befragung von Opfern religiös motivierter Übergriffe auf

Christen und religiöse Minderheiten in deutschen Flüchtlingsheimen

vorgestellt. Dazu erklären der kirchen- und religionspolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung, und der

Vorsitzende des Stephanuskreises, Heribert Hirte:



Franz Josef Jung: "Wer Christen und religiöse Minderheiten in

Flüchtlingsunterkünften angreift, hat seine Zukunft bei uns in

Deutschland verwirkt und muss gehen! Es kann nicht sein, dass

Konflikte und Vorurteile aus den Herkunftsländern weiter bei uns

ausgelebt werden. Die Opfer müssen vor jenen geschützt werden, die

sich nicht an die Spielregeln unseres Zusammenlebens halten wollen.



Die CDU/CSU-Fraktion beobachtet die Lage christlicher Flüchtlinge

und religiöser Minderheiten seit über einem Jahr sehr intensiv.

Angesichts des komplexen Themas kann nur ein Netz aus Maßnahmen den

Schutz der Opfer angesichts der sehr unterschiedlich gelagerten Fälle

gewährleisten.



Obwohl die Unterbringung von Geflüchteten in der Verantwortung der

Länder liegt, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren Beitrag

geleistet und eine Reihe an Maßnahmen auf den Weg gebracht, die

religiöse Minderheiten in Flüchtlingsunterkünften besser schützen

sollen: So wurde durch die Änderung der bewachungsrechtlichen

Vorschriften die Qualität des Sicherheitspersonals erhöht. Darüber

hinaus werden künftig religiös motivierte Straftaten in der

Gewaltstatistik separat erfasst - dieses deutliche Plus an

Transparenz bei der Daten- und Faktenlage bildet eine Grundlage für

daran anknüpfende mögliche Maßnahmen. Nun muss das

Bundesinnenministerium die in Prüfung befindliche Notfallnummer



dringend auf den Weg bringen.



Doch insbesondere Länder und Kommunen, die direkt vor Ort für die

Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zuständig sind, müssen

noch deutlich stärker als bisher für die Thematik sensibilisieren und

präventiv tätig werden. Exemplarisch steht hierfür der

Aktivitätenplan des Bundeslandes Hessen, der auch für andere

Bundesländer Vorbild sein kann."



Heribert Hirte: "In den vergangenen Monaten hat der Stephanuskreis

unterschiedliche Notunterkünfte in Berlin und Köln besucht. Dort

haben wir mit Ehrenamtlichen, Trägern und Leitern der Heimen

gesprochen und sind in Einzelfällen Vorwürfen eigenständig

nachgegangen. Dabei wurde deutlich, dass die Religion selten

Hauptursache von Konflikten war, der Unterschied im Glauben aber

durchaus eine Katalysatorwirkung für die Zuspitzung von Streitereien

haben kann. Deshalb sollte allen Menschen, die zu uns nach

Deutschland kommen, der Wert des Menschenrechts Religionsfreiheit so

schnell wie möglich nahe gelegt werden. Auch das Sicherheitspersonal

muss noch besser sensibilisiert werden. Die Träger der Unterkünfte

sind hier unbedingt in der Verantwortung. Das Thema der Religion darf

in den Heimen nicht als Privatsache abgetan werden. Es muss offensiv

angesprochen werden, damit wir in den Heimen garantieren können, dass

jeder seinen Glauben ohne Angst offen leben kann.



Um Opfern besser helfen zu können, hat der Flüchtlingsrat der

Stadt Köln vor einem Monat eine Ombudsstelle eingerichtet, an die

sich auch religiös diskriminierte Flüchtlinge wenden können. Vorwürfe

und Missstände jeglicher Art sollen mit Hilfe dieser Schnittstelle

zwischen Unterkunftsträgern und Behörden schneller aufgearbeitet

werden. Der Stephanuskreis bittet das Innenministerium darum, die

Einrichtung einer solchen Ombudsstelle auch auf Bundesebene zu

prüfen. Nur so können alle Beschwerden und Hinweise bezüglich der

Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten unabhängig eingeschätzt

werden. In einem Rechtsstaat, wie Deutschland, müssen wir Vorwürfe

genau prüfen. Dazu gehören die Anhörung aller Beteiligten eines

Vorfalls und unbedingt auch die Zusammenarbeit mit den Trägern der

Unterkünfte. Wer aus einer Liste ungeprüfter Vorwürfe sofort

Tatsachen macht, handelt verantwortungslos."



Hintergrund:



Gemeinsam haben Hilfs- und Menschenrechtsorganisation die

Fortsetzung einer im Februar gestarteten und im Mai erstmalig

vorgestellten Befragung vorgelegt. Befragt nach ihren Erfahrungen

wurden insgesamt 743 Christen und zehn Jesiden, die nach eigenen

Angaben Opfer von Beleidigungen bis hin zu gewalttätigen Übergriffen

in Erstaufnahme- und Asylbewerberunterkünften geworden sind.







