Am 21. Oktober ist "Tag der Kinderseiten" - das Motto 2016: Starke Seiten - Starke Kinder!

(ots) - Am 21. Oktober ist es wieder soweit: Der Tag gehört

den Kinderseiten! Zum zweiten Mal richtet der "Tag der Kinderseiten"

den Blick auf gute Internet-Angebote für Kinder. Spiel und Spaß,

Kommunizieren und Lernen - all das ist in der vielfältigen

Kinderseitenlandschaft möglich. Kinder und Eltern, aber auch Schulen,

sind eingeladen und aufgefordert, die Welt der Kinderseiten zu

entdecken und für die digitale Bildung von Kindern zu nutzen.



Das diesjährige Motto "Starke Seiten - Starke Kinder" verdeutlicht

den Wert von Kinderseiten. Im bunten Medienmix kommt den

Internetangeboten für Kinder eine besondere Bedeutung zu. Sie leisten

viel für eine gelingende Medienkompetenzbildung. Wo, wenn nicht

online, sollen Kinder eine digitale Teilhabe und eine respektvolle

Online-Kommunikation erlernen? "Es kommt darauf an, Kindern im Netz

eine klare Orientierung zu bieten in Bezug auf demokratische

Grundwerte, Toleranz und Meinungsfreiheit", erklärt Helga Kleinen,

Vorsitzende des Seitenstark e.V. "Kinder brauchen Räume im Internet,

in denen sie sich ausprobieren können, in denen sie aber auch klare

Regeln erlernen."



Unter Tag-der-Kinderseiten.de warten drei besondere Highlights auf

Kinder und Erwachsene: Eine interaktive Online-Landkarte gibt einen

Überblick, welche Kinderseiten, Einrichtungen und Aktionen

teilnehmen. Der frisch produzierte Filmclip "Charlie und das

Geheimnis der Daten" demonstriert Kindern, warum es wichtig ist, im

Internet auf seine Daten zu achten. Er zeigt auf, was passieren kann,

wenn man den Datenschutz vernachlässigt. Das Video erscheint in

CC-Lizenz und ist frei nutzbar. In einem "starken" Gewinnspiel kann

mit dem im September im Gabriel Verlag erschienenen Buch "WWWas? -

Alles, was du schon immer über das Internet wissen wolltest" die

passende Lektüre zum Tag der Kinderseiten gewonnen werden. Es



entstand aus Kinderfragen zum Internet, den Antworten zweier

Seitenstark-Autorinnen und den faszinierenden Fotos des Künstlers Jan

von Holleben.



Viele weitere Aktionen und Tipps zum Tag der Kinderseiten finden

sich online unter Tag-der-Kinderseiten.de.



Initiiert und organisiert wird der Tag der Kinderseiten von dem

gemeinnützigen Seitenstark e.V., Trägerverein der Arbeitsgemeinschaft

vernetzter Kinderseiten.







Pressekontakt:

Informationen, "Eintrittstüren" in die Welt der Kinderseiten sowie

Bildmaterial stehen unter www.Tag-der-Kinderseiten.de zur Verfügung.

Ansprechpartnerin: Anke Hildebrandt, hildebrandt(at)seitenstark.de, Tel.

0521 - 967 84 63



Datum: 17.10.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1413331

Anzahl Zeichen: 2930

Kontakt-Informationen:

Firma: Seitenstark e.V.

Stadt: Köln





