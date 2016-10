Lantek und Bystronic verkünden innovative Partnerschaft

(firmenpresse) - Darmstadt, 17. Oktober 2016 - Bystronic (http://www.bystronic.de/de/), Anbieter hochmoderner Systeme und Dienstleitungen zur Blechverarbeitung, hat eine innovative Partnerschaft mit Lantek (http://www.lanteksms.com) vereinbart, dem Marktführer bei Softwarelösungen und der Entwicklung und Bereitstellung von Softwaresystemen für die optimierte Produktion von Blechteilen, Rohren und Profilen.



Die zwei Unternehmen gehen eine langfristige technologische Partnerschaft und strategische globale Allianz ein, in der Lantek Bystronic sowohl Softwaresysteme für das Produktionsmanagement als auch Consultingkompetenz bereitstellt.



Bystronic möchte seinen Kunden ein solides Produktionsmanagement-System bieten, das umfassend und weltweit erprobt ist und seine Kompetenz und Exzellenz im Maschinenbau und sein globales Vertriebsnetzwerk unterstützt. Mit seiner globalen Präsenz, seinem technologischen Spezialwissen in der Software-Entwicklung und seinen einzigartigen und leistungsstarken Produktionsmanagement-Softwarelösungen ist Lantek der ideale Partner für den Maschinenhersteller. Gemeinsam werden Lantek und Bystronic das Tempo bedeutsamer Entwicklungen beschleunigen.



Ziel der beiden Unternehmen ist es, gemeinsam ein MES-System zu entwickeln, das sich nahtlos in die Maschinensysteme und Software von Bystronic einfügt, als Gesamtlösung hervorragend mit den Systemen von Bystronic zusammenarbeitet und ihre Effizienz und Produktivität auf ein neues Leistungsniveau hebt.



Mit ihrer Zusammenarbeit werden die beiden Marktführer die Kunden von Lantek und von Bystronic bei der Verwirklichung der digitalen Fabrik unterstützen. Die Bündelung der Ressourcen und Erfahrungen dieser beiden Pioniere auf den Feldern der Werkzeugmaschinen und Software ist ein wichtiger Schritt zur Innovationsförderung und Verwirklichung der digitalen Fabrik: Bystronic und Lantek können gemeinsam auf ein großartiges Erbe zurückgreifen und dazu beitragen, die fortschrittlichsten Blechfertigungsanlagen aller Zeiten zu errichten.





Alberto Martinez, CEO von Lantek: "Ich bin hocherfreut, dass Lantek jetzt Technologie-Partner von Bystronic ist, ein Symbol der Innovationskraft von Werkzeugmaschinenherstellern weltweit. Das Portfolio von Lantek ist groß und umfassend, und die Expertise von Bystronic im Maschinenbau hat Weltruf. Innovation liegt in den Genen beider Unternehmen. Diese Partnerschaft wird nachhaltig verändern, wie Kunden die Maschinen von Bystronic steuern und wird sie in die Lage versetzen, die bestehenden Grenzen der Blechfertigung zu durchbrechen."



Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt über die Allianz: "Mit Lantek haben wir einen starken Partner gewonnen, mit dem wir unser Software-Portfolio um neue Lösungen ergänzen können. Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden zweifaches Know-how. Bystronic und Lantek werden zusammen Innovationen entwickeln, die Anwendern die Tür zu einer Welt der digital vernetzten Produktion öffnen."



Lantek und auch Bystronic feiern dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und setzen mit ihrer Allianz einen Meilenstein für beide Unternehmen. Für Lantek untermauert diese Vereinbarung seine Strategie, die sich voll und ganz auf die Digitalisierung von Unternehmen der Metallindustrie fokussiert.





Über Lantek

Lantek bietet Softwarelösungen CAD/CAM/MES/ERP für Unternehmen, die unter Einsatz beliebiger Schneid- (Laser, Plasma, Autogen, Wasserstrahl, Scheren) und Stanzverfahren Stahlbleche, Stahlrohre und Stahlträger fertigen. Lantek verbindet die fortschrittlichste Verschachtelung der Branche mit den höchsten Standards im Fertigungsmanagement. Das Unternehmen steht für Innovation und betreibt seit seiner Gründung 1986 in der nordspanischen Provinz Alava eine konsequente Internationalisierung. So hat Lantek sich zu einem führenden Anbieter für CAD- / CAM- / MES- und ERP-Lösungen entwickelt. Weltweit ist Lantek heute der Marktführer mit seinem Angebot an nicht-proprietärer Software in der Blech- und Stahlverarbeitung, also Lösungen, die nicht von einem Maschinenhersteller stammen, sondern unterschiedliche Systeme aus einer Oberfläche steuern können. Heute hat das Unternehmen mehr als 18.000 Kunden in über 100 Ländern. Es ist mit eigenen Büros in 15 Ländern vertreten. Daneben verfügt es über ein großes Netzwerk von Distributoren.



Über Bystronic

Bystronic ist weltweit führender Anbieter hochklassiger Lösungen für die Verarbeitung von Blech, anderem Plattenmaterial und Rohren. Seine Kunden profitieren von anwendungsorientierten Systemen und Dienstleistungen für Laser- und Wasserstrahlschneidverfahren und Biegen. Bystronic steht für Verlässlichkeit, leistungsstarke Innovation, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis sowie anwenderfreundliche Bedienung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Automation des kompletten Material- und Datenflusses für die Schneid- und Biegeprozesskette. Seit 1994 ist Bystronic Teil der Schweizer Industrieholding Conzzeta, die unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau tätig ist.



