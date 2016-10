Das MDR SPUTNIK SPRINGBREAK Festival feiert 10-jähriges Jubiläum (FOTO)

Auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld findet vom 2. bis 5. Juni

2017 zum zehnten Mal eines der größten und bekanntesten Festivals in

Deutschland statt. Der Vorverkauf für die SPRINGBREAK-Tickets hat

heute begonnen.



Bereits jetzt haben viele namenhafte Künstler ihre Auftritte

zugesagt, darunter Fritz Kalkbrenner, der seine aktuelle Platte

erstmals einem so großen Publikum auf der Mainstage des Festivals

vorstellen wird. Für die gut 25.000 Besucher werden ebenfalls der

bekannte deutsche Rapper Marteria und die Headliner aus dem letzten

Jahr, das belgische DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike auf der Bühne

stehen.



Die SPRINGBREAK-"Stammgäste" Ostblockschlampen, Gestört aber Geil,

Alle Farben und das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul gehören ebenfalls

zum Line-Up des am Pfingstwochenende stattfindenden Festivals. Ebenso

sind die Rapper um das Label und die Band Trailerpark im nächsten

Jahr mit dabei.



Auch zum zehnjährigen Jubiläum wird es im Kartenvorverkauf die

limitierte 10+1-Aktion geben: Wer zehn Karten kauft, bekommt das

elfte Ticket geschenkt.



Alle Infos zum 10. SPUTNIK SPRINGBREAK und ein ständig

aktualisiertes Line-Up findet man unter www.sputnik.de/springbreak.







