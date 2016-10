Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Mossul

Wenn jetzt vom Sturm auf Mossul die Rede ist, verknüpft sich mit

der martialischen Ausdrucksweise die Hoffnung, dass die äußerst

heterogene Allianz aus Schiiten, kurdischen Peschmerga, Truppen der

irakischen Armee und US-Bombern der Vorherrschaft des IS in der

Region ein Ende macht. Das militärische Ringen mag andauern, die

territoriale Ausdehnung des IS aber dürfte beendet sein.



Es spricht allerdings nichts dafür, deswegen von einem Ende der

islamistischen Gewalt auszugehen. Von Beginn an hat der IS auf eine

Individualisierung des Terrors gesetzt. Auf räumliche Präsenz

angewiesen ist er nicht. Es wird neue Rückzugsgebiete für

todessüchtige Milizen geben. Panislamische Herrschaftsfantasien leben

ja gerade davon, ohne Staatsgebiet auskommen zu können.







