Diese Partnerschaft geht ins Ohr und nicht auf die Stimme

ProCom-Bestmann startet Kampagne mit dem Headset-Hersteller Jabra

(firmenpresse) - Naumburg, 17.10.2016 – Das Kundenerlebnis „gut verstanden werden“ steht bei dieser Kampagne im Mittelpunkt - Sprachverständlichkeit durch erstklassige Audio-Produkte erzeugen und gleichzeitig die Produktivität durch Konzentrationsfähigkeit steigern.



"Täglich haben Kunden und Servicemitarbeiter im Callcenter mit erschwerten Bedingungen bezüglich Sprachverständlichkeit am Telefon zu tun", so Jens Bestmann, Inhaber von ProCom-Bestmann.



In der Callcenter- und Servicecenter-Branche nimmt der Bedarf an optimalen Kommunikationsmitteln enorm zu. Faktoren wie Sprachverständlichkeit, hohe Geräuschpegel und schlechte Raumakustik gilt es auf ein Optimum zu bringen.

Aus diesem Grunde haben der dänische Headset-Hersteller Jabra und die Akustikexperten von ProCom-Bestmann aus Naumburg die Kampagne „Kundenerlebnis – gut verstanden werden“ ins Leben gerufen.

Kundenservice bedeutet den Kunden zu verstehen





Durch die Kombination professioneller Audiotechnologie und der innovativen Sprachanzeige, der sogenannten Sprachampel, gelingt es beiden namhaften Unternehmen, die Qualität der Telefongespräche zu optimieren.

Geräuschunterdrückende Mikrofone in den Headsets der Serien Jabra BIZ™ 2300/2400 oder Jabra PRO™ 900/9400 tragen durch die MPC (Microphone Position Control) in der Sprachampel* zu einem kristallklaren Klang bei.

Mitarbeiter und Kunden führen somit ein entspanntes Telefonat ohne Störgeräusche und können sich auf die wesentlichen Belange konzentrieren.





Jabra sponsert die Aktion mit 30 € je Sprachampel*



Kunden, die ein neues Headset anschaffen und gleichzeitig die Sprachampel mitbestellen, erhalten von Jabra einen Rabatt von 30 € netto auf den Listenpreis der Sprachampel.

Die Kampagne läuft noch bis zum 31.12.2016.



Alle Informationen und welchen Preisvorteil diese Aktion bietet:

http://bit.ly/Jabra_Headsets_Sprachampel





Über ProCom-Bestmann:

Als Experten für Headsets und Akustik steht das Unternehmen seit 1993 für herstellerunabhängige & anwendungsorientierte Beratung sowie den Vertrieb & Service für professionelle Headset-, Akustik- und Konferenzlösungen. Direkte Zusammenarbeit mit allen wichtigen Herstellern ermöglicht es, die Kundenanforderungen in den Fokus zu stellen und individuelle Lösungen zu schaffen. Ruhe am Arbeitsplatz durch technische Lösungen, wie Sprachampel *VoiceCoach*, Headsets mit NoiseCancelling Mikrofonen oder verbesserte Raumakustik mit SoundMasking, stärken bei den Kunden den Wohlfühlfaktor in der Zusammenarbeit.



Weitere Infos gibt es HIER:

http://www.procom-bestmann.de/



*Sprachampel ist eine angemeldete Marke unter Lizenznutzung von ProCom-Bestmann.

