Gemeinsam stark: Optimierte Hypervisor-Technology / OpenSynergy und INCHRON geben ihre Partnerschaft bekannt

(ots) - Die OpenSynergy GmbH mit Hauptsitz in Berlin und

die INCHRON GmbH in Potsdam teilen heute mit, dass sie eine

Partnerschaft geschlossen haben. INCHRON ist Experte bei der

Erstellung von Modellen, um das dynamische Verhalten eingebetteter

Systeme für die Echtzeit- und Performance-Optimierung zu simulieren.

OpenSynergy ist auf Embedded-Automotive-Software spezialisiert und

nutzt diese neuen Modelle zur Optimierung ihrer

Hypervisor-Technologie.



INCHRON ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Tools,

Services und Consulting für Design, Simulation, Optimierung und Test

von Embedded-Systemen und Netzwerken. Der Fokus liegt auf der

Simulation von Performance und Echtzeitverhalten mit einer

Modellierungstechnik, die es System- und Softwarearchitekten

ermöglicht, fundierte Entscheidungen in einem sehr frühen

Entwicklungsstadium zu treffen.



OpenSynergy entwickelt und vertreibt Embedded-Software für

Cockpit-Lösungen im Auto. Eines seiner Kernprodukte ist die

Virtualisierungsplattform COQOS SDK, die mit der

Hypervisor-Technologie isolierte, virtuelle Maschinen (VMs) erstellt.

Die Plattform integriert verschiedene Funktionen mit

unterschiedlichen Anforderungen an Safety und Security in einem

einzigen Gerät.



Die Kooperation von INCHRON und OpenSynergy konzentriert sich auf

microCOQOS, eine kleine und flexible Virtualisierungsplattform.

MicroCOQOS ermöglicht die Integration mehrerer

Echtzeit-Betriebssysteme auf einem einzigen SoC / myC mit MPU (d. H.

Ohne MMU). Das gilt auch für - AUTOSAR-Software, die unterschiedliche

ASIL-Levels erreicht. Die kleine Virtualisierungsplattform verwendet

eine einzigartige Software-Architektur, die die

Hypervisor-Technologie auf sehr kleinen MCUs realisiert. Der

wichtigste Anwendungsfall für microCOQOS ist der Body Module Computer

(BCM). Es kann aber auch auf anderen Steuergeräten mit



eingeschränkten Ressourcen angewendet werden. MicroCOQOS unterstützt

AUTOSAR-Software und nutzt seine Konzepte.



MicroCOQOS ist einfach zu konfigurieren und kann leicht

entsprechend der Kundenwünsche optimiert werden. Zu diesem Zweck

unterstützt INCHRON OpenSynergy schon in den frühesten Phasen des

Systemdesigns mit Hilfe der Modellierung des Timing-Verhaltens

relevanter Komponenten. INCHRON hilft auf diese Weise, die

Randbedingungen zu berücksichtigen, welche sich durch den jeweiligen

Anwendungsfall, durch die Hardwarekomponente oder durch die

Anwendungssoftware ergeben. INCHRON und OpenSynergy sammeln

Experten-Einschätzungen und reale Informationen aus früheren

Projekten. Zusammen mit dem vorgegebenen Zeitbudget fließen sie in

die Simulation ein. Danach übersetzt INCHRON diese Informationen in

ein Timing-Modell, um die Systemarchitektur mit dem

Echtzeit-Simulator chronSIM zu analysieren und zu optimieren.



Kunden können diese Schätzungen und vorläufigen

Konfigurationsparameter im Modell durch für ihren Anwendungsfall

spezifische Werte ersetzen. Sobald das Modell mit kundenspezifischen

Werten versehen ist, schließt OpenSynergy den Architekturentwurf für

das Produkt des Kunden ab. "Mit den Werkzeugen von INCHRON ist es

möglich, unsere Hypervisor-Technologie optimal zu nutzen", sagt

Stefaan Sonck Thiebaut, CEO von OpenSynergy, in der Pressemitteilung.

INCHRON-CEO Ralf Münzenberger ergänzt: "Die Virtualisierung ist ein

wichtiger Faktor für die erfolgreiche Integration von

Mixed-ASIL-Softwaresystemen, und OpenSynergy verfügt über die

Schlüsseltechnologie, die das ermöglicht. Unsere Kooperation sorgt

dafür, dass Kunden jederzeit eine hocheffiziente und robuste

Architektur erhalten."







