MDR KULTUR berichtet live von der Frankfurter Buchmesse

(ots) - Vom 18. bis 23. Oktober gibt es im

MDR-Kulturradio, dem Kulturmagazin "artour" des MDR FERNSEHENS und im

Internet viele Interviews, Reportagen und Spezialsendungen rund um

die Frankfurter Buchmesse. Im Mittelpunkt stehen die

Liveberichterstattung zu neuen Trends und lesenswerten

Neuerscheinungen von Autoren, die Verleihung der Preise und die

ARD-Radionacht der Bücher.



Während der Buchmesse werden der Friedenspreis des Deutschen

Buchhandels genauso wie der deutsche Buchpreis und viele anderen

Branchenauszeichnungen verliehen. Einer der Schwerpunkte ist die

Kinder- und Jugendliteratur. Flandern und die Niederlande sind 2016

gemeinsam Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.



Bei MDR KULTUR - Das Radio wird die Woche vom Blick auf den

Buchmarkt bestimmt. Am 18. Oktober stellt das "Journal am Morgen",

zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, den Roman des Jahres vor, der mit dem

Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird. Ein Porträt des

Buchpreisträgers ist am 20. Oktober in "artour", 22.05 Uhr, zu sehen;

außerdem geht es im TV-Kulturmagazin um Jutta Voigts neues Buch

"Stierblutjahre", das in die Bohème des Ostens führt.



Das "MDR KULTUR Spezial" am 21. Oktober widmet sich ab 18.05 Uhr

neuen Sachbüchern zu Ursachen, Dimensionen und Auswirkungen der

Flüchtlingskrise, unter anderem im Gespräch mit dem Publizisten

Asfa-Wossen Asserate, dem Youtube-Star Firas Alshater und dem

Historiker-Paar Münkler. Am gleichen Abend ab 20.05 Uhr überträgt MDR

KULTUR - Das Radio live die ARD-Radionacht der Bücher. Gäste mit

ihren aktuellen Neuerscheinungen sind unter anderem Wolf Biermann,

Carolin Emcke und Cees Noteboom.



Im "Essay" am 22. Oktober ab 19.05 Uhr sendet das MDR-Kulturradio

ein Gespräch zwischen der Publizistin Carolin Emcke, Preisträgerin

des diesjährigen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, und dem



Journalisten Niels Beintker.



Ein Online-Spezial auf mdr-kultur.de widmet sich Neuerscheinungen

und Klassikern der niederländischsprachigen Literatur. Zudem gibt es

Lesetipps und die Autoren Arnon Grünberg, Connie Palmen sowie Saskia

de Coster werden vorgestellt.



Im Gegensatz zur Buchmesse Leipzig im Frühjahr, die ein Lesefest

ist, werden auf der Frankfurter Messe Trends und Themen besprochen,

Lizenzen verkauft und Übersetzungen ausgehandelt.







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko; Tel.: (0341) 3

00 64 72; E-Mail: presse(at)mdr.de, Twitter: (at)MDRpresse.



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 17:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1413351

Anzahl Zeichen: 2861

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung