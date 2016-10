Schnelllauftore - der Experte weiß, was gefragt ist

Was ein Schnelllauftor ist, kann sich ein Laie kaum vorstellen - und vor allem nicht, wofür man es benötigt. Warum es ohne Schnelllauftore in Industrie und Gewerbe kaum mehr geht, erfahren Sie hier.

ITZ Itzlinger GmbH - Ihr Spezialist für Rolltore, Spiraltore und Industrietore

(firmenpresse) - Ein Schnelllauftor ist grundsätzlich ein Tor, das auf schnelle Laufgeschwindigkeiten ausgerichtet ist, so viel verrät der Name bereits. Im Gegensatz zu herkömmlichen automatisch öffenbaren Toren wie Garagentoren für den Privatgebrauch ist ein Schnelllauftor aber nicht nur schneller laufend, sondern auch auf eine große Anzahl von Lastwechseln, also Öffnungen ausgelegt. Und das ist auch notwendig, wenn man bedenkt, wo Schnelllauftore und spezielle Rolltore ihren Einsatz finden.



Besonders wichtig sind Schnelllauftore im Bereich der Lebensmittelindustrie, um beispielsweise möglichst kurze Öffnungs- und Schließzeiten bei Kühl- und Tiefkühlhallen zu gewährleisten. Doch auch im Rettungswesen sind Schnelllauftore gefordert - man stelle sich ein Einsatzfahrzeug vor, das vor einem sich langsam öffnenden Garagentor warten muss!



Die hohen Öffnungsgeschwindigkeiten und die hohe Häufigkeit an Öffnungen und Schließungen verursachen große Belastungen und erfordern somit auch besondere Konstruktionen und technische Feinheiten. Außerdem sind je nach Bereich in Industrie und Gewerbe auch Spezialanfertigungen gefordert, zum Beispiel Tore mit transparentem Behang, um gute Sicht auf die Durchfahrtswege zu garantieren oder isolierte Tore im Bereich der Kältetechnik.



Eine große Auswahl an Schnelllauftoren, Rolltoren und weiteren Industrietoren bietet der österreichische Anbieter Itzlinger mit Sitz in Mondsee. Auf der Website des Unternehmens können Interessierte unter www.itzlinger.at noch zahlreiche Anwendungsgebiete für die speziellen Industrietore einsehen.







ITZ Itzlinger GmbH - Ihr Spezialist für Schnelllauftore, Rollgitter & Spiraltore.



Langjährige Erfahrung auf den Gebieten Betriebsbüros, Schnelllauftore und Industrietore verbinden wir mit hochqualitativen Produkten und professioneller Beratung. Neben unseren Standard-Produkten bieten wir Ihnen auch eine Jahreswartung. Hiermit können bis zu 30% der Reparaturkosten eingespart werden, Jahr für Jahr! Gerade bei Produkten wie dem Spiraltor, Rolltor oder Rollgitter ist ein solcher Service unumgänglich. Vermeiden Sie kostspielige Reparaturen mit unserem Torservice.



ITZ Itzlinger GmbH

Franz-Kreutzberger-Str. 10, 5310 Mondsee

