Kongress "Die Übersinnlichen" am 25. und 26.03.2017 in Taufkirchen / München

Nach Filmerfolg "Die Übersinnlichen", produziert von MYSTICA.TV, kann man nun fast alle Protagonisten beim gleichnamigen Kongress in München erleben

(firmenpresse) - Der Dokumentarfilm „DIE ÜBERSINNLICHEN“ von Thomas Schmelzer begeisterte auf DVD, online und im Kino bereits mehr als 13.000 Zuschauer. Dem Regisseur gelang es, auf unpathetische Weise ein eigentlich „esoterisches“ Thema seriös, humorvoll und bodenständig von vielen Seiten zu betrachten. Intuition, Sensitivität und Medialität sind Fähigkeiten, die, so Aussagen einiger Experten im Film, wir potenziell alle in uns tragen, wenngleich dies wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen werden kann. Das Thema liegt in der Luft, viele Menschen suchen heute seriöse Aufklärung und vertiefende Informationen darüber.



Nach dem Filmerfolg ist es Thomas Schmelzer, MYSTICA.TV und dem EchnAton Verlag nun gelungen, fast alle national und international bekannten Protagonisten des Films als Referenten einzuladen. In Vorträgen, Talks und Workshops werden sie, sich gegenseitig ergänzend, aufklären über die faszinierenden Tatsachen dieser Fähigkeiten, Anleitungen geben, aber auch aufräumen mit zum Teil unseriösen Behauptungen oder zu großen Erwartungen. Letztlich sind diese feinen Sinne etwas ganz natürliches, so die gemeinsame Aussage, und ein „Medium“ mit einer Sonderbegabung kann vielen Menschen helfen und hat diese zu seinem Beruf gemacht.



Mit dabei sind Jana Haas, Pascal Voggenhuber, Sabrina Fox, Varda Hasselmann, Martin Zoller, Hartmut Lohmann, Bruno Würtenberger, Andy Schwab und – via Skype – das weltweit bekannteste Medium James van Praagh.



Kongress & Seminarzentrum Taufkirchen

Köglweg 5, 82042 Taufkirchen



Samstag, den 25. März 2017: Aufeinander aufbauende Vorträge und Talks

Sonntag, den 26. März 2017: Vertiefende Seminare und Workshops







http://www.die-uebersinnlichen.de



Wasserburger Str. 12

83561 Ramerberg



Tel. 08039/9099256

eMail: vertrieb(at)echnaton-verlag.de

Wasserburger Str. 12

83561 Ramerberg



Tel. 08039/9099256

eMail:presse(at)echnaton-verlag.de

Ansprechpartner: Diana Schulz

Stadt: Ramerberg

Telefon: 08039/9099256



