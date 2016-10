power one verbindet

VARTA Microbattery zeigt einzigartiges Hörgerätebatterie-Komplettsortiment der Premiummarke power one

(PresseBox) - Unter dem Motto ?power one verbindet" zeigt VARTA Microbattery auf dem 61. Internationalen Hörgeräteakustiker-Kongress vom 19. bis 21. Oktober 2016 in Hannover in Halle 6, Stand D01, seine leistungsstarken Hörgerätebatterien der neusten Generation.

power one Hörgerätebatterien werden in der weltweit größten und modernsten Fertigungsstätte ?made in Germany" hergestellt und bieten für jedes Hörsystem die perfekte Energieversorgung.

power one verbindet

Menschen verbinden durch besseres Verstehen, räumliches Hören und Kommunikationsfähigkeit, das ist fester Bestandteil der power one Philosophie.

Umwelt

Nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur wird von der Premium-Marke power one hoch geschätzt. Umweltschonende Herstellungsprozesse, sowie umweltfreundliche Materialien sind selbstverständlich.

Technik

power one verbindet innovative Energielösungen mit modernster Technik. Präzision und Zuverlässigkeit der vollautomatischen Produktionsanlagen garantieren höchste Qualität jeder einzelnen Zelle.

power one steht für neue, innovative Batterie- und Fertigungstechnologie und ein einzigartiges Hörgerätebatterie-Komplettsortiment, sowie auch modernste wiederaufladbare Batterielösungen.

power one App 2.0

Anlässlich des Internationalen Hörgeräteakustiker-Kongress geht eine neue Version der power one App an den Start. Beinhaltet sind ein noch benutzerfreundlicherer Batteriekalender mit automatischer Laufzeitermittlung und eine erweiterte Menüführung. Von der power one App 2.0 mit seinen wertvollen Funktionen wie Akustikersuche, Erinnerungsfunktion, Gesundheitspass und Batterieratgeber, sowie Erinnerungs- und Bestellfunktion profitieren Hörgeräteträger und Akustiker in gleichem Maße.

Verbinden Sie sich mit power one.

Das internationale und weltweite Team ist gerne Ihr vertrauensvoller Partner rund um das Thema Hörgeräte-Energie.





Die VARTA Microbattery ist einer der bedeutendsten Batteriehersteller der Welt. Mit globalen Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen beliefern wir in mehr als 100 Ländern der Erde unsere Kunden mit hochqualitativen Batterie-Produkten. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Deutschland, Ellwangen. Wir entwickeln und produzieren Batterien aller wichtigen elektrochemischen Systeme und geometrischen Bauformen. Als globaler Systemlieferant sind wir in der Lage effektiv die Wünsche unserer Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.





