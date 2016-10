Steico SE und Schwenk Putztechnik veranstalten das?2. Forum Holzbaukompetenz?

Holz und Kalk: Zwei Kompetenzen, die sich ergänzen

(PresseBox) - Nach der erfolgreichen Erstauflage mit über 100 begeisterten Teilnehmern im vergangenen Jahr geht das ?Forum Holzbaukompetenz? jetzt in die zweite Runde. Die Organisatoren Steico SE und Schwenk Putztechnik, Premiummarke der quick-mix Gruppe, warten dabei gleich mit einer weiteren Premiere auf: Dieses Jahr findet das Seminar an zwei Veranstaltungsorten statt, am 3. November im I.D. Holz e.V. Zentrum Holz in Olsberg-Steinhelle und am 10. November im Kompetenzzentrum Holzbau in Biberach. Ziel der gewerkeübergreifenden Plattform ist es, durch gemeinsame Weiterbildung beiden Gewerken den gewissen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Im Fokus steht die Synergie von Kalk und Holz. Das ?Forum Holzbaukompetenz? richtet sich an Handwerker, Ingenieure, Architekten und Bauunternehmer. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.holzbau-kompetenz.de

?Kaum eine Branche entwickelt sich so rasant wie der Holzbau. Qualifizierung ist hier deshalb so wichtig wie nie zuvor, um sich auf dem freien Markt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen zu können. Dazu müssen die Gewerke aber im engen Dialog stehen und die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite kennen. Denn nur wenn Zimmerer, Holzbaubetriebe, Stuckateure, Planer und Architekten optimal zusammenarbeiten, entsteht ein deutlicher Mehrwert für alle Projektbeteiligten. Zusätzlich sichert das gewerkeübergreifende Know-how auch die Qualität am Bau?, erklärt Carsten Beier, Vorstand Vertrieb und Marketing der quick-mix Gruppe.

Die Teilnehmer erwartet beim ?2. Forum Holzbaukompetenz? ein breitgefächertes Programm mit spannenden Fachvorträgen renommierter Experten. Dr. Thomas Warscheid, Geomikrobiologe und Sachverständiger für ?Mikrobielle Schäden im Bauwesen?, erklärt die Ursachen von Algen- und Pilzbildung an Fassaden und zeigt, wie mikrobieller Befall nachhaltig vermieden und saniert werden kann. Architekten und Planer bekommen zudem Tipps, wie sie ihre Kunden sachgerecht und umfassend zu diesem Thema beraten können.



Wie Pilze und Algen an Fassaden gar nicht erst entstehen, damit beschäftigt sich auch Manuel Döhler von der Bauberatung der Schwenk Putztechnik. Der gelernte Maurer und Bauingenieur zeigt in seinem Vortrag, wie mineralische Außenputze Feuchtigkeit an Holzgebäuden regulieren und somit mikrobiellem Befall den Lebensraum entziehen können ? ganz ohne Biozide. Dabei stellt Döhler das Prinzip des natürlichen HydroControl-Effekts vor.

Nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich steht die Synergie von Holz und Kalk im Fokus. Im zweiten Vortrag von Manuel Döhler geht es um wohngesunde Kalk-Innenputze. Der Experte aus der Bauberatung erläutert die sachgemäße Ausführung von Innenputzen anhand eines Bauvorhabens aus der Praxis ? mit Fotodokumentation.

Mit dem Thema ?gesundes Wohnklima? beschäftigt sich auch Sebastian Haupt, Diplom-Ingenieur und ausgebildeter Zimmerer sowie Mitglied der WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.). Er erklärt den richtigen und vielfältigen Einsatz von Innendämmsystemen, auch an kniffligen Stellen wie Anschlüssen und Rohrleitungen.

Einen praxisnahen Einblick in das Gewährleistungsrecht gibt Rechtsanwalt Götz Michaelis. Die Teilnehmer des ?2. Forum Holzbaukompetenz? erfahren, wie der ?Bau-Soll? ermittelt werden kann, und was Auftraggeber und Auftragnehmer unbedingt beachten sollten. Der Jurist zeigt auf, welche Probleme im Zusammenhang mit dem ?Mangelbegriff? auftreten können und deckt Besonderheiten der Mängelhaftung im Kaufrecht auf.

Das ?Forum Holzbaukompetenz? findet am 3. November von 9 bis 16 Uhr im I.D. Holz e.V. Zentrum Holz in Olsberg-Steinhelle und am 10. November von 9 bis 16 Uhr im Kompetenzzentrum Holzbau in Biberach statt. In der Seminargebühr von 45,- Euro (pro Person und Seminar, zzgl. Mehrwertsteuer) sind Verpflegung und Seminarunterlagen bereits enthalten. Die Architektenkammern in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg rechnen für den Besuch des Forums Holzbaukompetenz Fortbildungsstunden an. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.holzbau-kompetenz.de



Die quick-mix Gruppe mit Hauptsitz in Osnabrück ist ein internationaler Anbieter für nachhaltige System-Baustoffe in Premiumqualität. Unter den Marken quick-mix, SCHWENK Putztechnik und tubag werden Werktrockenmörtel und bauchemische Produkte für Mauerwerk, Fassade und Innenraum, Fliese und Boden sowie für den Garten-, Landschafts- und Straßenbau entwickelt, produziert und vermarktet.

quick-mix ist ein Unternehmen der Sievert Baustoffgruppe.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

