Bodo Kirchhoff erhält den Deutschen Buchpreis 2016

(ots) - Der Gewinner des Deutschen Buchpreises

2016 ist Bodo Kirchhoff. Er erhält die Auszeichnung für seinen Roman

"Widerfahrnis" (Frankfurter Verlagsanstalt).



Die Begründung der Jury:



"Bodo Kirchhoff erzählt vom unerhörten Aufbruch zweier Menschen,

die kein Ziel, nur eine Richtung haben - den Süden. Es treibt sie die

alte Sehnsucht nach der Liebe, nach Rotwein, Italien, einem späten

Abenteuer. Als sie eine junge Streunerin auflesen, begegnen sie den

elementaren Themen ihrer Vergangenheit wieder: Verlust, Elternschaft,

radikaler Neuanfang. Kirchhoff gelingt es, in einem dichten

Erzählgeflecht die großen Motive seines literarischen Werks auf

kleinem Raum zu verhandeln. Gleichzeitig erzählt er von unserer

Gegenwart und davon, wie zwei melancholische Glückssucher den

Menschen begegnen, die in der Jetztzeit den umgekehrten Weg von Süden

nach Norden antreten. Kirchhoffs ,Widerfahrnis' ist ein

vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existentielle Fragen

des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser

ins Offene entlässt."



Der Jury für den Deutschen Buchpreis 2016 gehören an: Thomas Andre

(Hamburger Abendblatt), Lena Bopp (Frankfurter Allgemeine Zeitung),

Berthold Franke (Goethe-Institut Prag), Susanne Jäggi (Librium

Bücher, Baden), Christoph Schröder (freier Kritiker, Frankfurt),

Sabine Vogel (Berliner Zeitung) und Najem Wali (Autor und Kritiker,

Berlin).



Bodo Kirchhoff hat sich durchgesetzt gegen: Reinhard

Kaiser-Mühlecker (Fremde Seele, dunkler Wald, S. Fischer), André

Kubiczek (Skizze eines Sommers, Rowohlt Berlin), Thomas Melle (Die

Welt im Rücken, Rowohlt Berlin), Eva Schmidt (Ein langes Jahr, Jung

und Jung) und Philipp Winkler (Hool, Aufbau).



Mit dem Deutschen Buchpreis 2016 zeichnet die Börsenverein des

Deutschen Buchhandels Stiftung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse



den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Förderer des Deutschen

Buchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind die

Frankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main. Die Deutsche

Welle unterstützt den Deutschen Buchpreis bei der Medienarbeit im In-

und Ausland.







