Schweißerkurse für Hobbyschweißer

Viele Männer (wie auch Frauen), sind in Ihrer Freizeit „Hobbyhandwerker“. Einige unter ihnen haben sich ein Schweißgerät zugelegt oder den Kauf eines solchen geplant, um selbständig unterschiedlichste Dinge aus Metall für sich zu fertigen.

Diesen Hobbyschweißern bietet die TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH seit Herbst 2016 einen 3-tägigen Schweißerkurs an.

Heimwerker lernt im Crashkurs die Grundlagen des Schweißens

Diesen Hobbyschweißern bietet die TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH seit Herbst 2016 einen 3-tägigen Schweißerkurs an. Beim ersten Kurs haben acht Heimwerker ihre Freizeit genutzt, um in der Schweißkursstätte der TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH in Celle die Grundlagen des Schweißens zu erlernen.

Am Sonnabend den 17. September eröffneten TAS-Geschäftsführer Andreas Schröder und TAS-Schweißausbilder Abdo Kelleci den 1. Schweißerkurs für Hobbyschweißer. In einer Kennenlernrunde fragten sie die bisherigen Schweißerfahrungen sowie die Erwartungen der Teilnehmer ab. Die Interessen und Ziele der Teilnehmer waren sehr unterschiedlich und umfassten E-, MAG- und WIG-Schweißverfahren.

Beim Rundgang durch die Schweißkursstätte stellte Herr Kelleci den Teilnehmern die verschiedenen Schweißverfahren vor und wies sie in die Material- und Gerätekunde ein. Nach der obligatorischen Arbeitsschutzbelehrung ging es dann in die Schweißkabinen.

Die Teilnehmer wurden individuell in die Grundlagen des Schweißens, die Geräteeinstellung sowie die Schweißnahtvorbereitung eingewiesen und erhielt konkrete Anwendungstipps.

Am 2. und 3. Tag setzten die Heimwerker ihre Schweißausbildung unter Anleitung von Herrn Kelleci fort. Wer wollte, konnte sein eigenes Schweißgerät mitbringen, um den Umgang mit diesem zu üben. So machte beispielsweise Matthias Walter aus Lehre (bei Wolfsburg) von diesem Angebot Gebrauch und ließ sich in die optimale Nutzung seines E-Schweißgerätes einweisen.

Am Ende des Kurses waren sich die Teilnehmer einig: „Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Es hat Spaß gemacht und wir haben viel gelernt.“

Nach dem Erfolg dieses ersten Hobby-Schweißer-Kurses sollen weitere folgen. So wird der nächste Kurs bereits am 17. November beginnen.



Den Hobby-Schweißer-Kurs gibt es zukünftig auch als Gutschein. Eine Alternative für alle, die auf der Suche nach dem passenden Geschenk für den Partner, Freunde oder Verwandte sind.

Ebenso wird der Schweißerkurs auch Freundeskreisen, Vereinen und Unternehmen als 3-Tages-Gruppenevent (8 - 12 Teilnehmer) angeboten.

Wer sich für den Hobby-Schweißer-Kurs interessiert und teilnehmen möchte, kann sich auf http://www.technische-ausbildungsstaetten.de/schweisskursstaette/hobbyschweisser/ informieren und sich unter der Telefonnummer 05141 31080 bei der TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH in Celle anmelden.







Die TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH ist eine anerkannte, nach AZAV zertifizierte Bildungseinrichtung.

Seit 1983 führt die TAS GmbH an verschiedenen Standorten der Region Erstausbildungen, Fortbildungen und Umschulungen im Auftrag der Agentur für Arbeit der Jobcenter und von Wirtschaftunternehmen durch.

Unsere über 30 jährige Erfahrung und unsere passgenauen Bildungsangebote für Erwachsene und junge Menschen sind Garant unserer engagierten, kundenorientierten und qualitativ hochwertigen Bildungsarbeit.

Die TAS GmbH ist an zwei Standorten in Niedersachsen vertreten, der Hauptsitz befindet sich in Celle, die Außenstelle in Soltau.

TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH

TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH

Am Wasserturm 35

29223 Celle

Telefon: 0 51 41 – 3 10 80

Fax: 0 51 41 – 38 23 26

eMail: info(at)tas-celle.de

TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH

Am Wasserturm 35

29223 Celle

Telefon: 0 51 41 – 3 10 80

Fax: 0 51 41 – 38 23 26

eMail: info(at)tas-celle.de

Firma: TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH

Ansprechpartner: Andreas Schröder

Stadt: Celle

Telefon: +49514131080



