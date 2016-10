Mitteldeutsche Zeitung: zur gestiegenen Geburtenrate

(ots) - Ein Grund zur Freude ist die gestiegene Geburtenrate

ohne Frage. Es bleibt aber nur ein erster Schritt. Denn der

Bevölkerungsrückgang kann damit noch nicht aufgehalten werden. Dazu

wären pro Frau zwei Kinder notwendig - mindestens. Wenn die

Geburtenrate wie zuletzt um jährlich rund 0,04 steigt, ist man in

Sachsen-Anhalt in zwölf Jahren soweit. Sachsen-Anhalt hat in den

vergangenen Jahren gute Kinderbetreuungsangebote geschaffen. Um die

Bereitschaft, eine Familie zu gründen, zu steigern, wird das aber

nicht reichen. Jedenfalls solange Frauen nach wie vor acht oder mehr

Stunden täglich arbeiten müssen. Was wirklich nötig ist, sind

flexiblere Arbeitsbedingungen. Die Unternehmen sind in der Pflicht,

diese zu schaffen.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 19:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1413374

Anzahl Zeichen: 1025

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung