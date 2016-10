Birmingham: Auch englische Universität vertraut auf PowerFolder

Nach weit über 100 Hochschulen aus fünf Bundesländern in Deutschland vertraut auch die englische University of Birmingham auf die Sync&Share-Lösung PowerFolder aus Meerbusch bei Düsseldorf. Nach einer neunmonatigen Evaluierungs- und einer längeren Testphase startete man dort den File Sync&Share-Service „BEAR Datashare“, der auf PowerFolder basiert.

(firmenpresse) - Meerbusch/Birmingham. Die englische Universität von Birmingham (UOB) setzt bei ihrem File Sync&Share-Service „BEAR Datashare“ auf das weltweit bewährte PowerFolder der dal33t/PowerFolder GmbH aus Meerbusch bei Düsseldorf. Nach einer längeren, sorgfältigen Evaluierungsphase und ausgiebigen Tests läuft das universitätseigene Angebot, das PowerFolder On-Premise nutzt, jetzt im Regelbetrieb. BEAR Datashare wird auf Servern auf dem Campus gehostet. Studenten und Wissenschaftler, aber auch externe Partner können darauf über Webbrowser und mobile Geräte zugreifen. Jeder von ihnen erhält 25 GB Speicherplatz, beim Austausch von Files existiert kein Größenlimit.





Maßgeschneidert und wettbewerbsfähig



Von Anfang an implementierte Aslam Ghumra – Manager für Forschungsdaten an der Universität in Birmingham - PowerFolder. Dabei wurden nicht nur die spezifischen Anforderungen der Universität erfolgreich umgesetzt, sondern es fand auch ein umfangreicher Erfahrungsaustausch statt, der die zukünftige Entwicklung beeinflusst hat.



„Die Universität von Birmingham ist eine große, forschungsintensive Einrichtung. Die sichere und unkomplizierte, flexible Zusammenarbeit von Forschern der Universität untereinander- aber auch mit ihren nationalen und internationalen Kollegen - und der damit verbundene Austausch hochsensibler Daten ist daher von immenser Bedeutung“ - führt Aslam Ghumra (Rersearch Data Management der University of Birmingham) aus. Und weiter: „Wir haben uns für PowerFolder entschieden, weil es uns eine maßgeschneiderte, wettbewerbsfähige Lösung garantiert, die sich problemlos in unser eigenes System integrieren lässt. “ Nach der Implementierung machte es Dr. John Owen - Leiter der Forschungsförderung IT an der Universität Birmingham- zu seiner Aufgabe, BEAR DataShare ausgewählten Forschern an der UOB verfügbar zu machen:

„Zusammenarbeit ist das Herz vieler unserer Forschungsprojekte, und sorgt dafür, dass diese sich erfolgreich entwickeln können. BEAR DataShare wurde begeistert und fachübergreifend von der Forschungsgemeinschaft angenommen, und macht bereits jetzt einen echten Unterschied.“





Aber der neue Dienst hat nicht nur innerhalb der Universität großen Anklang gefunden, sondern auch über deren Grenzen hinaus. Dafür hat vor allem David Deighton - Leiter Architektur, Sicherheit und Innovation, IT-Services - gesorgt, indem er die Lösung auch externen Partnern zugänglich machte:



„BEAR DataShare bietet einen besonderen Service: Eine sichere File Sync und Share-Plattform, die vollständig unter unserer Kontrolle ist und unabhängig im Rechenzentrum der Universität betrieben wird. Wir haben den Dienst bereits erfolgreich zum sicheren Datenaustausch mit Wirtschaftsprüfern von PWC und HSCIC, mit Partnern aus der Industrie und mit Kollegen von anderen Einrichtungen wie Nottingham, Oxford, Edinburgh und Berkeley genutzt.“



So viel Lob kommt in Meerbusch gut an. CEO Christian Sprajc:“ Wir freuen uns natürlich, dass sich - nach zahlreichen deutschen Hochschulen - nun auch eine der wichtigsten Universitäten Englands für PowerFolder entschieden hat. Wir sind überzeugt, in Zukunft auch weitere internationale Partner im Bildungsbereich gewinnen zu können.“





Über die University of Birmingham



Die Universität von Birmingham wurde im Jahr 1900 von Königin Victoria gegründet und ist heute mit insgesamt 27.000 Studenten eine der größten Universitäten von England. Sie ist Mitglied der Russell-Gruppe, die die Interessen der britischen Top-Universitäten gegenüber der Regierung vertritt und Gründungsmitglied des weltweiten Hochschulnetzwerkes Universitas 21. Außerdem ist sie Kooperationspartner der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zu den bekanntesten Alumni gehören unter anderem der Schauspieler Tim Curry, die Musiker Spencer Davis und Simon Le Bon (Duran Duran), der Zoologe und Verhaltensforscher Desmond Morris und mehrere Nobelpreisträger (Francis William Ashton - Nobelpreisträger für Chemie 1922, John Robert Vane - Nobelpreis für Medizin 1982, Paul Nurse - Nobelpreis für Medizin 2001).







