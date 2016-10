Rheinische Post: Kommentar /

Schlacht um Mossul

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Die Rückeroberung der Millionenstadt Mossul

wird für die Bewohner selbst von größter Bedeutung, wenn sie nicht

mehr unter der Schreckensherrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat

leiden müssen. Wenn der voraussichtlich schwere, lange und blutige

Kampf mit einem Erfolg der irakischen Truppen endet, werden sowohl

Bagdad als auch die Anti-IS-Koalition feiern. Die letzte große

Metropole dem Kalifat des Terrors entrissen zu haben, wäre ein

großartiger Fortschritt in einer Welt, die in Nationalstaaten und

Grenzen denkt. Der IS tut es indes nicht, und insofern müssen die

Erwartungen auf eine friedlichere und menschlichere Zukunft nach

einem IS-Rückzug von vorneherein relativiert werden. Ja, es ist gut,

wenn der IS nicht mehr über sprudelnde Ölquellen und eine staatliche

Infrastruktur verfügt. Aber nein, damit wird das Problem nicht

beseitigt sein. Es gibt viele gescheiterte Staaten, ungeordnete

Regionen und islamistisch dominierte Viertel, in denen der IS

genügend Rückzugs- und Rekrutierungsräume findet, um auch nach Mossul

die Welt in Atem zu halten.



