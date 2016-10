Dennso AG informiert:

(firmenpresse) - Biketempel, das erste mobile Fahrradgeschäft Deutschlands, baut wegen hoher Auslastung und steigender Nachfrage seine regionale Präsenz weiter aus. Das Frankfurter Start-up Unternehmen setzt dabei auf das Hamburger Beteiligungshaus Dennso AG, das das Start-up um Gründer Stefan Trauth seit Beginn als Finanzierungspartner und strategischer Berater begleitet. Die ersten Quartale des Geschäftsjahres 2016 waren durch Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich gekennzeichnet. Biketempel ist in Deutschland Vorreiter mit mobilen Dienstleistungen in den Bereichen Fahrradreparatur, Mietservice und Events.



Biketempel konnte im vergangenen Jahr den Eigenkapitalinvestor Dennso AG von seiner innovativen Idee überzeugen, die Fahrradfachwerkstatt zum Radler kommen zu lassen. Die Hamburger Finanzierungsexperten stehen Biketempel seitdem mit Erfahrung und Kapital zur Seite. Für den weiteren Ausbau des Unternehmens führt Dennso derzeit Gespräche mit weiteren potentiellen nationalen und internationalen Investoren. „Auch für Privatinvestoren, die sich im Bereich mobiler Dienstleistungen in einem funktionierenden Geschäftsmodell engagieren wollen, bietet die Skalierung von Biketempel attraktive Möglichkeiten“, erläutert Günther Hasselmann, Vorstand der Dennso AG. Auch bei den Kunden kommt das Unternehmenskonzept gut an: Der Biketempel-Bus steht momentan wöchentlich an unterschiedlichen Standorten mit tausenden Büro-Arbeitsplätzen oder in Universitäts-Nähe. Die Standorte liegen in der Metropolregion Rhein-Main und sind bereits vollständig ausgelastet.



Biketempel bietet ein in Deutschland einmaliges Serviceangebot. Ein umgebauter Linienbus steht als vollausgestatteter Fahrradladen und Fachwerkstatt Kunden dort zur Verfügung, wohin sie radeln: zur Arbeit, Universität oder im Stadtzentrum. Im Shop werden Fahrräder und E-Bikes nach individuellen Bedürfnissen und Wünschen zusammengestellt und Zubehör verkauft. Radfahrer können ihre Fahrräder während der Arbeitszeit reparieren lassen. Ähnlich wie bei der Autoreparatur stellt Biketempel bei Bedarf auch Ersatzräder zur Verfügung. Die fertigen Räder können am Bus abgeholt oder direkt nach Hause geliefert werden. Neben der Werkstattleistung kommt auch der eigene Hol- und Bringservice sehr gut an. Firmen und Sportvereine können den Biketempel-Bus oder hochwertige Räder und E-Bikes für ihre Firmenveranstaltungen wie Mobilitätstage buchen. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen der Region, aber auch die DFB-Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat die Biketempel-Räder und den Service schon in ihr Training eingebunden.





„Mit Dennso als Partner konnten wir die Idee Biketempel von Beginn an so umsetzen, dass dieses schnelle Wachstum möglich war,“ sagt Stefan Trauth, Gründer von Biketempel.de. „Ich wollte schon immer Unternehmer sein. Für mich persönlich ist die Zusammenarbeit mit Dennso eine unglaubliche Chance und zeichnet sich besonders durch ein partnerschaftliches Miteinander aus.“



„Den Fahrradladen zum Radler bringen – diese Idee hat uns spontan gefallen. Die Umsatzzahlen beweisen, dass das nicht nur eine schöne Idee war. Bereits zu Beginn der Zusammenarbeit haben wir beobachtet, wie stark der Anteil von Fahrrädern im Verkehr steigt. Auch am internationalen Markt lässt sich ablesen, wie sich dieser Trend fortsetzen wird - das ist natürlich ein starkes Argument für unser Projekt. Mit Herrn Trauth haben wir einen Gründer, der die klassischen Unternehmertugenden mit einer langjährigen Berufserfahrung im Fahrradbusiness verbindet.“, erklärt Günther Hasselmann, Vorstand der Dennso AG.





Die Dennso AG ist als unabhängiger Private Equity Investor auf die Durchführung mittlerer und größerer Finanzbeteiligungen sowie die Strukturierung wachstumsorientierter Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen spezialisiert. Dennso gibt sich mit Standardmodellen nicht zufrieden, sondern entwickelt mit Know-how, Kreativität und Eigenkapital außergewöhnliche Investitionsstrategien für Unternehmer, Management und Investoren.



Dennso eröffnet Managern, die in die Unternehmerrolle schlüpfen wollen, oder Management-Teams attraktive Möglichkeiten zum Management Buy In (MBI) oder Buy Out (MBO). Für private und institutionelle Investoren bietet Dennso renditestarke Beteiligungen an interessanten Unternehmen jenseits des üblichen Investmenthorizonts. Typische Finanzierungsmodelle für Unternehmer, die Dennso vorbereitet und durchführt sind z.B. Rückgewinnung der Mehrheit für den Gründer und Umsetzung einer Wachstumsstrategie, Unternehmenswachstum durch Akquisitionen: Structured Buy & Build, Wiedererlangen der Handlungsfähigkeit und Nachfolgeregelungen für Unternehmer.



Das Private Equity Unternehmen Dennso AG mit Sitz in Hamburg wurde 2005 gegründet und seither von den Vorständen Günther Hasselmann, Helmke Gerndt und Michael Zipser geleitet.



Biketempel.de

Biketempel bietet Freizeitfahrern, Pendlern und Sportlern sowie Unternehmen den kundenfreundlichsten und flexibelsten Vor-Ort-Fahrrad-Service zu wettbewerbsfähigen Preisen.



Stefan Trauth

41 Jahre, verheiratet, Vater von 4 Kindern und begeisterter Ausdauersportler.



Der gelernte Speditionskaufmann studierte BWL und Sport und ist Marketing- und Vertriebsexperte. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Agenturgeschäft mit Schwerpunkten in den Bereichen Verkaufsförderung, E-Marketing, Couponing, Bonus-, Rabatt- und Mehrwertprogramme.

Er ist aktiver Rennfahrer in den Disziplinen Straße, MTB, Cross und hat bereits bei verschiedenen Fahrradfachhändlern im Raum Frankfurt als Mechaniker und Verkäufer gearbeitet. Zudem konnte er als Mechaniker der deutschen Nationalmannschaft sowie diverser internationaler Radrennställe Erfahrungen sammeln. Er ist Vorstand der Radsportstiftung und Mitinitiator des Team AfriQa,



Nach der Gründung eines stationären Fahrradgeschäftes ist er jetzt Inhaber von Biketempel.de, dem ersten mobilen Fahrradladen Deutschlands.

