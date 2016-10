Fußball-Legenden treffen sich in Antalya

Spieler von Galatasaray und Antalyaspor, Hannover 96, VfR Mannheim und vielen anderen deutschen und türkischen Vereinen nehmen anlässlich des Deutsch-Türkischen Freundschaftstags am 2. Legends Cup Antalya teil.

2. Legends Cup Antalya

(firmenpresse) - Nach dem erfolgreichen “1. Legends Cup Antalya”, der letztes Jahr vom Deutschen Konsulat Antalya in Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister der Stadt ausgerichtet wurde, laufen nun die Vorbereitungen für das zweite Freundschaftsspiel auf Hochtouren. Das Turnier findet am Samstag den 22. Oktober zwischen 12:00 und 17:00 Uhr im Konyaaltı Atatürk Stadion statt. Den Auftakt für den Freundschaftstag bildet eine Eröffnungsparty am Freitag den 21. Oktober in einem neu eröffneten Hotel in Antalya Lara. Alle ehemaligen Starspieler werden dabei sein.



Mitorganisator des Treffens ist die kleine Gruppe des Antalya Business Networks, das erstmalig im September 2014 im Rahmen eines Wirtschaftsforums zusammen traf. Bisher fungierten unter anderem das Deutsche Konsulat Antalya, ICF Airport Antalya und Antalya Aquarium als Gastgeber für die Organisation. Außerhalb der Gruppe wurden auch Treffen für Gäste organisiert, etwa mit den Wirtschafts-Attachés der deutschen, österreichischen und schwedischen Botschaft. Ebenso fand ein Meeting mit der deutsch-türkischen Handelskammer (AHK) statt. Ziel des Netzwerkes ist, den Austausch von Informationen unter den Mitgliedern zu gewährleisten, mit nationalen und internationalen Wirtschaftsorganisationen Kontakt herzustellen und für neue Projekte einen kompetenten Ansprechpartner zu stellen.



Mit dabei sein beim 2. Legends Cup werden Fabian Ernst (Werder Bremen, Hannover 96, Schalke 04, Beşiktaş), Martin Groth (HSV, Hannover 96), Savaş Koç (Galatasaray, Hannover 96) und Deniz Barış (FC St. Pauli, Genclerbirliği, Fenerbahçe, Antalyaspor), Carsten Linke (VfB Oldenburg, FC 08 Homburg, Hannover 96), Ümit Davala (VfR Mannheim, Alanyaspor Galatasaray SK), Bülent Korkmaz (Galatasaray) und andere.



Fußball kann, so Ibrahim Evrim, Berater des Oberbürgermeisters von Antalya, beim Turnier im letzten Jahr, Völker zusammenbringen und somit Freundschaft und Solidarität unterstützen.







Das Antalya Kongress Büro gehört zur Antalya Promotion Stiftung, eine Non-Profit-Organisation mit der Zielsetzung, das Image von Antalya zu pflegen und zu fördern, Kulturgut der Region zu erfassen und zu bewahren, Informationen zu erstellen und zu verbreiten.

Antalya Kongress Büro ACB

