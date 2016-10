Einzigartige Bambus & Holz Sonnenbrillen von WOODEN SHADE

Angerberg 17.10.2016. WOODEN SHADE steht für Design, Nachhaltigkeit und Komfort. Die handgefertigten Sonnenbrillen aus Bambus sorgen für einen einzigartigen Look.

Wooden Shade

(firmenpresse) - WOODEN SHADE steht für Design, Nachhaltigkeit und Komfort. Die handgefertigten Sonnenbrillen aus Bambus sorgen für einen einzigartigen Look. Die Sonnenbrillen aus Bambus von wooden-shade.com werden nicht maschinenproduziert. Jede der Bambus Sonnenbrillen ist ein Unikat.



Nachhaltige Qualität- Handgefertigte Sonnenbrillen aus Holz



Die modernen Sonnenbrillen aus Holz werden aus natürlichen Materialien gefertigt und Qualität und Nachhaltigkeit haben bei der Produktion oberste Priorität. Die angesagten Sonnenbrillen werden ausschließlich aus Riesenbambus und Holz gefertigt, da diese Sorte für seine extrem harte Oberfläche sowie die große Elastizität bekannt ist.



Moso-Holz ist überaus leicht und ein echtes Genie in Sachen Wachstum. Die handgefertigten Sonnenbrillen aus Holz werden abschliessend mit einer schützenden Lasur versiegelt, was den Sonnenbrillen aus Bambus ihren tollen Glanz sowie ihre zuverlässige Witterungsbeständigkeit verleiht. Ein weiterer Vorteil: Bambus-Holz hat eine antibakterielle Wirkung.



Einzigartiger Tragekomfort- Gestochen scharfes Seherlebnis



Dank ihres geringen Gewicht entstehen beim Tragen der Sonnenbrillen aus Holz keinerlei Druckstellen und bereits der erste Kontakt mit der Haut ist ein absolutes Wow-Erlebnis.Die verbauten Feder-Scharniere der Sonnenbrillen aus Bambus sind überdehnbar wobei sie einen konstanten Zug halten. Mehr Komfort geht nicht und insbesondere Soprtler wissen diese Merkmale zu schätzen.



Bei der Produktion der Sonnenbrillen aus Bambus wird ein besonderes Augenmerk auf die Gläser geworfen, denn für die Wooden Shades wird anstelle von Kunststoff hochwertiges Resin-Harz-Glas verwendet, das UV 400-Schutz garantiert. Grellen Blendungen wird effektiv entgegengewirkt, wobei das Resin-Harz-Glas der Sonnenbrillen aus Holz für ein gestochen scharfes Seh-Erlebnis sorgt.





Die Bambussonnenbrillen und Holzsonnenbrillen von Wooden Shades überzeugen durch ihre große Vielfalt. Die Modelle reichen von klassischem Design bis zu angesagten Vintage-Looks. In Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit kann wohl kaum ein Rohstoff mit Bambus mithalten







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wooden-shade.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wooden Shade bietet handgemachte Sonnenbrillen aus Holz & Bambus. Ausserdem findet man einzigartige Armbanduhren und optische Fassungen. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wooden Shade - Mauracher & Mauracher GesnbR

Leseranfragen:

Strass 36/4, 6320 Angerberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.10.2016 - 21:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1413399

Anzahl Zeichen: 2483

Kontakt-Informationen:

Firma: Wooden Shade - Mauracher & Mauracher GesnbR

Ansprechpartner: S. Mauracher

Stadt: Angerberg

Telefon: 0043 (0) 660 5106942



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.