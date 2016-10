Familiensafari in Kenia: Mit dem Jeep und der Familie durch den Tsavo Ost

(firmenpresse) - Mit der ganzen Familie in einem Jeep werden bei einer Familiensafari erlebnis- und lehrreiche Pirschfahrten durch die Wildnis Kenias unternommen. Eine solche ist beispielsweise die 2-tägige Tsavo Ost & Taita Hills Safari. Sie führt hinaus in den größten Nationalpark Kenias sowie in ein kleines privates Schutzgebiet. Auf der Seite kenia-safari.de werden diese und ähnliche Reisen ausführlicher beschrieben.



Komfortabel wohnen und dabei Tiere beobachten



Die Safari beinhaltet eine Übernachtung in der Sarova Salt Lick Game Lodge. Die Rundbungalows stehen auf Stelzen und sind durch Stege in luftiger Höhe miteinander verbunden. Jedes Zimmer und das Restaurant bieten einen freien Blick auf mehrere Wasserstellen, wo sich täglich zahlreiche Tiere zum Trinken einfinden. Vorab steht aber der Besuch des Tsavo Ost Nationalparks auf dem Programm. Er ist die Heimat der berühmten „roten Elefanten“. Sie bepudern sich mit der roten Erde im Park und färben so ihre Haut. Außerdem gibt es Gazellen, Antilopen, Zebras, Büffel, Impalas, Giraffen und viele Tiere mehr. Bei genauem Hinschauen können sogar Geparden, Leoparden und Löwen im hohen Gras der Savanne ausgemacht werden.



Den Sonnenaufgang in Taita Hills erleben



Nach einer erholsamen Nacht geht es bei der Reise am nächsten Morgen pünktlich zum Sonnenaufgang hinein ins Schutzgebiet Taita Hills. Bis zum Mittag weiß der Guide Spannendes über die Flora und Fauna zu berichten. Selbstverständlich mit lebendigen Anschauungsobjekten direkt vor Ort und oftmals nur wenige Meter vom Auto entfernt. Ein Erlebnis für Groß und Klein!





http://www.kenia-safari.de/familiensafari.htm



Auf Reisen und Ausflüge durch Kenia hat sich das Onlineportal kenia-safari.de spezialisiert. Privatsafaris gehören ebenso zum Angebot wie Familiensafaris oder aber Kombireisen. Der Kunde hat hier sogar die Möglichkeit, ein Urlaubspaket nach seinen persönlichen Wünschen zusammenstellen zu lassen. Dabei unterstützt das Mitarbeiterteam mit eigener, über 20-jähriger Afrikareiseerfahrung.



