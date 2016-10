Stuttgarter Nachrichten: Landeshaushalt Baden-Württemberg

(ots) - Zwar steht außer Zweifel, dass in den

nächsten Jahren wichtige Herausforderungen wie die Digitalisierung,

die Stärkung der inneren Sicherheit, der Ausbau und die Sanierung der

Infrastruktur sowie der Klimaschutz gemeistert werden müssen - mit

viel Geld. Aber mit Blick auf künftige Generationen ist es nicht nur

wichtig, in Zukunftsbereiche zu investieren. Es wäre angesichts der

sprudelnden Steuereinnahmen auch geboten, damit zu beginnen, den

Schuldenberg des Landes in Höhe von fast 47 Milliarden Euro

abzutragen. Die Zukunft endet nämlich nicht am Ende einer

Legislaturperiode.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 21:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1413402

Anzahl Zeichen: 923

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung