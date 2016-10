Wofi Leuchten und ein Hauch von Luxus hält Einzug

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

(firmenpresse) - Lampen komplettieren die Einrichtung eines jeden Raums. Sie sind demzufolge passend zu allen gängigen Einrichtungsstilen erhältlich. Ein Hauch von Luxus hält mit Wofi Leuchten Einzug. Das auf ein halbes Jahrhundert Firmengeschichte zurückblickende Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern auf dem europäischen Markt für Wohnraumleuchten. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fach- und Einzelhandel. Ein deutscher Vertriebspartner ist die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH. Im Onlineshop auf cht-cottbus.de gibt es einen Einblick in das umfangreiche Sortiment von Wofi.



Außergewöhnliche Lichterlebnisse



Das ist die Unternehmensphilosophie, nach der seit über 50 Jahren Leuchten designt werden. Ein weiteres Motto ist Extravaganz für Decken, Wände und zum Aufstellen. Das ist ohne Zweifel bei einem genaueren Blick auf das aktuelle Angebot der Fall. Ein Beispiel ist die Wofi ASTRO 360 Deckenleuchte. Merkmal der Lampen aus dieser Serie ist die gelungene Verbindung aus Glas und Drahtgeflecht. Die leichte Struktur und die ungewöhnliche Anordnung der einzelnen Kugeln an den sechs schwungvoll gebogenen Leuchtenarmen machen die „ASTRO“-Deckenleuchte zu einem wahren Kunstobjekt. Beim Betreten des Raumes zieht sie unweigerlich die Blicke auf sich. Geliefert wird die Lampe mit Halogen-Leuchtmitteln.



Auch außen ein Hingucker



Der Onlineshop hält auch für den Außenbereich Lichtquellen des vorgenannten Herstellers bereit. Eine zeitlos moderne Variante stellt die „HARRIS“ 805 LED-Außenwandleuchte aus gebürstetem Aluminium dar. Die klaren Formen und das elegante Design passen sich jeder Hausfassade an. Die schlichte Eleganz lässt die Lampe zu einem optischen Highlight werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cht-cottbus.de/beleuchtung-wofi-leuchten.htm



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

In ihrem Onlineshop cht-cottbus.de vertreibt die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH seit über zehn Jahren eine umfangreiche Auswahl an Artikeln für den gesamten Wohnbereich. Ein Augenmerk liegt auf Komfort und günstigen Preisen. Außerdem wird großer Wert auf Sicherheit beim Bestellvorgang gelegt, was das Führen des renommierten Trusted Shops Gütesiegels beweist.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Datum: 17.10.2016 - 22:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1413403

Anzahl Zeichen: 1749

Kontakt-Informationen:

Firma: CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung