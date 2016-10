Westfalenpost: Geburtenrate: Mal nicht nur meckern

(ots) - Einfach mal zurücklehnen und nicht das Haar in der

Suppe suchen: Deutschland erlebt einen kleinen Baby-Boom - und das

ist doch eine schöne Nachricht. Die Gründe sind vielfältig, und sie

haben auch mit Politik zu tun. Die Damen und Herren in den

Regierungen und ihren angeschlossenen Verwaltungen treffen ja

bisweilen auch richtige Entscheidungen, und man darf sie dafür

durchaus auch mal loben. Bund und Länder versuchen seit Jahren,

Kindern und Eltern das Leben leichter zu machen, mal mit mehr, mal

mit weniger Erfolg. Ein stichhaltiger Beweis, dass die

Familienpolitik einen direkten Einfluss auf die Geburtenrate hat,

lässt sich schwerlich erbringen. Aber warum sollten Elterngeld und

Kita-Ausbau nicht auch positive Auswirkungen zeitigen? Aber: Das ist

alles nur ein Anfang: Deutschland muss kinderfreundlicher werden. Das

ist nicht nur ein Appell an die Politik, bei ihren Anstrengungen

nicht nachzulassen, sondern vor allem an viele Arbeitgeber, die zwar

gern von Frauenförderung reden, sie aber in ihren eigenen Betrieben

nicht umsetzen. Denn: Wer nicht die Möglichkeit hat, Job und Familie

unter einen Hut zu bringen, ohne gravierend eigene Lebensqualität

einzubüßen, der wird keinen Kinderwunsch hegen. Abgesehen davon haben

die aktuellen Zahlen auch einen einfachen statistischen Hintergrund:

Die geburtenstarken Jahrgänge 1981 bis 1991 bekommen jetzt selbst

Kinder. Aber das ist nur eine Feststellung - und kein Haar in der

Suppe.







