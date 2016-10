Mittelbayerische Zeitung: Keine Chance zur Flucht / Kommentar zur Ballung im städtischen Raum und Landflucht anlässlich des UN-Weltsiedlungsgipfels in Quito

(ots) - Zurück aufs Land. Eine Siedlungspolitik mit

diesem Ziel klingt höchst plausibel. Ist sie aber nicht. Zugegeben -

die Probleme der unaufhaltsamen Verstädterung sind an Vielfältigkeit

und Schwere kaum zu überbieten. Verseuchung von Luft, Wasser und

Boden, großer Energiehunger, Verstopfung durch Verkehr, Verdrängung

der Bevölkerung an die Ränder im Zuge von Immobilienspekulation und

reinen Luxuszentren - hier kumulieren nahezu alle Sorgen der Erde.

All diese Fehlentwicklungen müssen gelöst werden - in den Städten.

Eine "Zurück-aufs-Land-Politik" wäre keine Lösung. Wir hätten einige

jetzige Probleme weniger, dafür jedoch andere. Eine weitere

Zersiedelung würde zum Beispiel die Lebensräume aller Wesen, die

nicht Mensch heißen, weiter verringern und zerstückeln. Die Folge

wäre auch in diesem Fall ein Raubbau an den Lebensgrundlagen. Zurück

zur Natur ist ein schöner Wunsch, der für die Mehrheit der Menschen

unerfüllbar ist.







