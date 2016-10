Was ist Mental Training?

Mentaltraining ist in aller Munde und wird als Wundermittel bezeichnet. Laut verschiedensten Quellen soll es einem dabei helfen seine Ziele zu erreichen, einen Bewegungsablauf zu erlernen, Abzunehmen und sogar mit dem Rauchen aufzuhören.

Doch was kann Mentales Training wirklich bewirken?

Was ist mental Training?

(firmenpresse) - Unter Mentalem Training wird in der Sportpsychologie das mentale Einüben von Bewegungsabläufen, das Visualisieren von positiven Bildern für z.B. höheres Selbstvertrauen oder Motivation, das sich Vorstellen von mentalen Handlungsplänen oder die Schmerzbewältigung mittels Visualisierung (Guillot & Collet, 2008) bezeichnet. Eine mentale Trainingseinheit besteht aus einer Entspannungsphase als Einleitung und aus einer Visualisierungs- oder Vorstellungsphase als zentrale Übung. Um den größtmöglichen Effekt zu erzielen, sollte die mentale Trainingsübung individuell auf den einzelnen Übenden gestaltet und angepasst werden. D.h. die mentalen Trainingsübungen, die man im Internet oder in Ratgebern findet, sind gut, entfalten aber nur selten das volle Wirkungspotenzial. Dafür gibt es einen einfachen Grund, jeder ist einzigartig und braucht seine auf sich zugeschnittenes Mentaltraining. Daher ist es ratsam mit einem zertifizierten Mentaltrainer zusammenzusitzen oder noch besser sich von einem ausgebildeten Sportpsychologen sein individualisiertes Trainingsprogramm zusammenstellen zu lassen.

Beim mentalen Training kann man nicht den schnellen Erfolg nach ein- oder zweimal Üben erwarten. Sondern mentales Training fängt erst nach wiederholtem Üben an zu wirken. In verschiedensten Bereichen zeigt Mentaltraining grosse Wirkung. Mehrere Studien zeigen z.B. beim visuellen Erlernen eines Bewegungsablaufes einen Trainingseffekt von bis zu 20%.

Um sportlich erfolgreich zu sein, sollte man das Mentaltraining auf die sportliche Tätigkeit genau abstimmen. So können Sie für Ihren sportlichen Erfolg die letzten paar Leistungsprozent mehr herausholen. Darum warten sie nicht, sondern fangen sie heute an und erstellen Sie sich zusammen mit einer Fachperson Ihr individuelles mentales Trainingsprogramm.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://kopfsachesport.ch/leistungssportler/mentales_training/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

KOPFSACHE SPORT IST EINE GEMEINSCHAFT VON SPORTPSYCHOLOGEN MIT DEM ZIEL GEMEINSAM DEN MENSCHEN IM SPORTLER WEITERZUENTWICKELN UND DADURCH TOPLEISTUNGEN ZU ERMÖGLICHEN.



UNSERE VISION:

Sie holen für sich, Ihre Leistung und Ihre Situation das Beste heraus. Wir unterstützen Sie auf diesem Weg



UNSERE MISSION:

Für uns sind Sie einzigartig und wir gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein

Wir pflegen einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang auf Augenhöhe

Wir sind davon überzeugt, dass Sie für eine fruchtbare Zusammenarbeit den Willen zur Weiterentwicklung und die Bereitschaft zur Selbstreflektion mitbringen

Wir bieten Ihnen den Raum und die Möglichkeit für sich neue Perspektiven zu gewinnen

Dies ist eine Pressemitteilung von

KOPFSACHE SPORT

PresseKontakt / Agentur:

KOPFSACHE SPORT

Simon Ursprung

Predigerweg 11

4153 Reinach

0041 78 936 69 32

simon.ursprung(at)kopfsachesport.ch

Datum: 17.10.2016 - 22:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1413410

Anzahl Zeichen: 2125

Kontakt-Informationen:

Firma: KOPFSACHE SPORT

Ansprechpartner: Simon Ursprung

Stadt: Basel

Telefon: 0041 78 936 69 32



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung