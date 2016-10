Mit innovativen Stationärrollen dem Angelglück auf die Sprünge helfen

(firmenpresse) - Beim Angelsport kommt es oft auf Glück an. Mit der richtigen Ausrüstung lässt sich diesem auf die Sprünge helfen. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass ein Fisch anbeißt, aber ein auf die Zielfischart abgestimmtes Equipment erhöht die Chancen auf einen Fang enorm. Innovative Stationärrollen sind auf dem neuesten Stand, was Technik und Wissenschaft angeht. Sie sind die Allroundtalente unter den Angelrollen und können durchaus die Basis für den Erfolg beim Angeln bilden. Auf angel-berger.de werden eine Reihe solcher Rollen vorgestellt.



Nano-Technologie auch beim Angeln ein Thema



Vieles, was uns aus anderen Lebensbereichen als bahnbrechend bekannt ist, hat inzwischen in den Angelsport Einlass gefunden. Die Daiwa Caldia Frontbremsrollen sind mit MAGSEALED® Mechanismus ausgestattet. Dahinter verbirgt sich eine vollkommene Abdichtung der Rotorachse mithilfe einer Ölbarriere und fortschrittlicher Nano-Technologie. Es gelangen weder Schmutz noch Wasser ins Innere des Getriebes. Dadurch wird ein dauerhaft ruhiger und weicher Lauf gewährleistet. Zusätzlich sind ein UTD-Bremssystem und ein Zaion-Rollenkörper vorhanden. Letzterer stellt einen verwindungsfesten Sitz des Getriebes sicher. Dadurch wird der Lauf der Rolle noch einmal zusätzlich optimiert.



Konstruiert für dickere Schnüre und schwere Köder



Ein Eigenprodukt des Shops ist die Angel Berger Baitcast Multirolle. Sie empfiehlt sich zum Jerken und Spinnfischen. Eigens dafür wurde sie mit einer großen Schnurfassung ausgerüstet und solide konstruiert. So ist es möglich, dickere Schnüre und schwere Köder zu verwenden. Die Schnur wird stets auf Spannung gehalten, sodass ein Verheddern selbst bei weiten Würfen ausgeschlossen ist.







Seit mehr als 15 Jahren betreibt das Unternehmen Angelsport Berger seinen Onlineshop auf angel-berger.de. Das Sortiment beinhaltet alles, was für einen gelungenen Angelausflug notwendig ist zu günstigen Preisen. Es umfasst über 1.000 Produkte, wobei sich darunter ebenfalls eigenproduzierte Artikel wie Futtermittel oder Köder für Raubfische befinden.

