Eine Lastminute Kreuzfahrt sollte schnell gebucht werden

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

(firmenpresse) - Lastminute ist in der Reisebranche ein häufig verwendeter Begriff. Inzwischen hat er auch auf das Segment der Kreuzfahrten übergegriffen. Eine Lastminute Kreuzfahrt ist zu jeder Zeit buchbar, dennoch ist Eile geboten. Auf der Seite kreuzfahrten-reisebuero.de wird ein ständig wechselndes Angebot an derartigen Schiffsreisen offeriert. Sie enthält zeitnah stattfindende Kreuzfahrten, für die noch freie Plätze verfügbar sind. Enthalten sind sowohl Hochsee- als auch Flusskreuzfahrten.



Urlaubsideen für Kurzentschlossene



Bei Lastminute Reisen ist Spontanität gefragt. Zugleich bedarf es der Flexibilität, denn das Reiseziel kann von dem gewünschten abweichen. Oftmals sind zudem lediglich bestimmte Kabinen buchbar. Gleichwohl hat derjenige, der sich auf eine Kreuzfahrt in „letzter Minute“ einlässt, die Chance auf einen gelungenen Urlaub innerhalb kurzer Zeit. Beliebt sind beispielsweise Norwegenkreuzfahrten. Hier ergibt sich mitunter die Gelegenheit, eine Lastminute Reise zu ergattern. An verschiedenen Terminen im November und Dezember bricht die MS Finnmarken in Kirkenes auf, um die südgehende Route der legendären Postschifflinie Hurtigruten zu befahren. Zurzeit sind an allen Terminen noch Plätze frei. Selbstverständlich erhält der Kurzentschlossene die gleichen Leistungen wie der Passagier, der seine Schiffsreise bereits vor einigen Wochen oder gar Monaten gebucht hat.



Kreuzfahrtfeeling auf dem Mittelmeer genießen



Die Mittelmeerkreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 durch das östliche Mittelmeer des genannten Kreuzfahrtportals wird zwar bis zum Oktober 2017 angeboten, trotzdem heißt es schnell sein, denn einige Kabinenkategorien sind schon ausgebucht. Start der Reise ist im Hafen von La Valletta auf Malta. Der Flug dorthin ist inklusive.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/lastminute-kreuzfahrten



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Interessante und abwechslungsreiche Schiffsreisen mit Schiffen namhafter Reedereien vermittelt die Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG. Sie führen in alle erdenklichen Kreuzfahrtgebiete auf der ganzen Welt. Das Reiseunternehmen ist Payback-Partner. Wird die Buchung online vorgenommen, erfolgt die Gutschrift von Payback-Punkten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Datum: 17.10.2016 - 23:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1413417

Anzahl Zeichen: 1818

Kontakt-Informationen:

Firma: Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Uelzen

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung