Von Halloween inspirierte Aktualisierungen und neue Websiteoptimierungen live bei DressLily

(ots) - Der E-Commerce

Modeeinzelhändler DressLily stellte am 10. Oktober seine neue,

Halloween-basierte Website vor, die optimiert wurde, um Kunden den

Einkauf zu erleichtern und die Käufern vor dem Feiertag am 31.

Oktober die Möglichkeit bietet, Preise zu gewinnen.Im Rahmen der

saisonalen Verkaufsaktion erscheinen jetzt kleine Geister auf der

Website von DressLily, die auch ein neues Farbthema erhalten hat.

Kunden, die Geister auf der Seite von DressLily finden, können auf

sie klicken und haben die Chance, Rabatte auf ihre Einkäufe zu

erhalten.Des Weiteren erlaubt es die neu optimierte Webseite den

Käufern, bis zu 20 Empfehlungen in den Sektionen New Arrivals und Hot

Products vorzuhalten, bisher waren es nur fünf, wodurch sich die

Auswahlmöglichkeit vergrößert. Gleichzeitig wurde die

Benutzeroberfläche um eine prädiktive Suchleiste erweitert, die

versucht, Kundenwünsche zu erraten. Dies spart ihnen Zeit und macht

das Einkaufserlebnis schneller und reibungsloser.Des Weiteren feiert

DressLily jetzt Halloween und belohnt seine Käufer. Kunden, die USD

20, USD 30, oder USD 50 ausgeben, erhalten Rabatte von 8 %, 10 % bzw.

15 %. Diese Coupons können jederzeit eingelöst werden, sogar schon

beim nächsten Einkauf des Kunden. Dieser Verkaufsanreiz ist bis zum

1. November 2016 live.DressLily hat sich zu einer der derzeit

angesehensten E-Commerce-Website für Mode entwickelt, da das

Unternehmen bemüht ist, das Kundenerlebnis dauerhaft zu verbessern.

Die Kundenbasis von DressLily ist dank des aggressiven

Verkaufsmodells sehr schnell gewachsen.DressLily arbeitet nur mit

ausgewählten Herstellern zusammen, die zwei wichtigen Punkten

zustimmen; erstens, die Preise niedrig zu belassen und zweitens,

äußerst strikte Qualitätskontrollmaßnahmen einzuhalten. Diese Preise

werden dann an Kunden weitergegeben und die Produkte erhalten ein



Rating.Kunden, denen DressLily gefällt, sollten sich auch die

Schwesterwebsites Trendsgal und Nastydress ansehen, die beide in

ihren jeweiligen Nischenbereichen trendige Mode anbieten. Diese

Websites verkaufen, wie auch DressLily, äußerst preiswerte,

zeitgemäße, aktuelle und qualitativ hochwertige Mode.







Pressekontakt:

Rob Woo

+86 153-9159-7051

seolabservicepro(at)gmail.com



Original-Content von: DressLily, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DressLily

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 03:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1413428

Anzahl Zeichen: 2573

Kontakt-Informationen:

Firma: DressLily

Stadt: DressLily bietet eine noch bessere Kundenschnittstelle und kommt in Halloween-Stimmung Shenzhen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung