Haben Sie schon nachgerüstet?

Reifendruckkontrolle während der Fahrt kann lebenswichtig sein.

(firmenpresse) - Eine Erfindung ist nur ein erster Schritt zur Innovation. Paul Saffo sagte einst:

"Es braucht 30 Jahre damit eine Idee Teil einer Kultur wird.

Technologie treibt keine Veränderungsprozesse, es ist unsere kollektive Reaktion auf die Möglichkeiten der Technologie, die Veränderungsprozesse bewirkt."

Und das geht nicht so schnell. Mit unserem Thema Reifendruckkontrolle sehen wir genau diese 7 Schritte:

Zuerst hatte niemand etwas von uns gehört.

Dann hatten sie von uns gehört und gedacht, wir wären verrückt.

Dann hatten sie unser Produkt verstanden aber gedacht, dass es keine Chance hätte.

Dann wurde TireMoni Reifendruckkontrolle als Spielzeug angesehen.

Heute gilt es als hübsches Spielzeug.

Und Kunden wenden es an.

Morgen wird sich niemand mehr vorstellen können, Luftreifen ohne Sensoren zu fahren.



Dieser Prozess kann Jahrzehnte dauern. Ganz selten reichen ein paar Jahre aus, um die Aufklärungsarbeit zu leisen, die es braucht, damit eine Technologie Teil des gesellschaftlichen Handelns wird. Vergleiche: http://www.collaborativefund.com/blog/when-you-change-the-world-and-no-one-notices/

In unseren Smartphones nutzen wir täglich hunderte von Sensoren. Viele davon einfach zum Spaß, also können wir auch Sensoren für unsere Sicherheit nutzen. Zum Beispiel beim Autofahren. Wir können den Reifendruck während der Fahrt durch Sensoren messen lassen, werden gewarnt, wenn etwas nicht stimmt. Und das geht nicht nur bei Neuwagen, TireMoni Reifendruck Sensoren können leicht und schnell nachgerüstet werden, Handeln Sie verantwortlich, fahren Sie sicher. Der Reifen ist bei der Fahrt Ihr einziger Kontakt zur Straße und dieser Kontakt ist pro Rad nur einen Handteller groß. Damit das auf Dauer gut geht, braucht der Reifen beste Laufbedingungen. Überprüfen Sie den Reifendruck während der Fahrt mit TireMoni: https://shop.TireMoni.com





http://www.tiremoni.com



TireMoni, die Marke der tpm-systems AG hat sich auf leicht nachrüstbare Reifendruckkontrollsysteme spezialisiert. Die Gründer der Firma haben die Entwicklung der Monitoring Technologie für KFZ Reifen von Beginn an begleitet. Mit dem TireMoni TM 100 errang die tpm-systems AG bereits Ende 2007 den ersten Platz im ADAC und ÖAMTC Vergleichstest direkt messender Reifendruckkontrollsysteme. 2014 folgte dann der erste Platz beim TCS und 2015 der Technik Award des DCC Die Marke TireMoni bietet europaweit innovative elektronische Reifendruckkontrollsysteme für Motorräder, Trikes. Quads, KFZ, Caravans, und LKW. Weitere Informationen unter http://www.TireMoni.com der internetshop ist: https://shop.TireMoni.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

tpm Technology Products Marketing GmbH

tpm Technology Products Marketing GmbH

Michael Schröttle

Gewerbepark 26

86687 Kaisheim

support(at)tpm-systems.com

0049 9099 9664966

http://www.tiremoni.com



Firma: tpm Technology Products Marketing GmbH

Ansprechpartner: Michael Schröttle

Stadt: Kaisheim

Telefon: 0049 9099 9664966





