eGovernment MONITOR: Bundesbürger sehen Verwaltung unter Zugzwang

(ots) - Knapp jeder zweite Bundesbürger nutzt die

eGovernment-Angebote von Bund, Ländern und Gemeinden. Damit liegt

Deutschland deutlich hinter den Nachbarländern Österreich (74 Prozent

Nutzung) und Schweiz (65 Prozent). Wichtige Baustelle:

eGovernment-Angebote müssen bekannter gemacht werden. Dies ergab der

eGovernment MONITOR 2016 von der InitiativeD21 und dem Studienpartner

CSC (NYSE: CSC). Für die Erhebung wurden 3.000 volljährige

Internetnutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz in sechster

Auflage befragt.



"Der eGovernment MONITOR zeigt uns über einen Beobachtungszeitraum

von sechs Jahren: Während sich im Zuge der digitalen Revolution das

tägliche Leben der Menschen rasant verändert - von der

Smartphone-Nutzung über elektronische Autoassistenten bis hin zum

Haushaltsroboter mit künstlicher Intelligenz - bewegt sich das

deutsche eGorvernment im Schneckentempo", sagt Dr. Philipp Müller,

Industry General Manager Public Sector beim Studienpartner CSC.



Die Zahl der Nutzer ist dabei laut Umfrage nicht der einzige

Aspekt, in dem das deutsche eGovernment an Tempo zulegen könnte. Auch

die Qualität der Dienste überzeugt die Bürger noch nicht vollständig:

je komplizierter das Anliegen, desto geringer ist die

Wahrscheinlichkeit, dass die Bürger sich online damit

auseinandersetzen. Die Anwender, die eGovernment-Dienste nutzen,

recherchieren daher in erster Linie allgemein verfügbare

Informationen: Zuständigkeiten (59 Prozent), Öffnungszeiten

kommunaler Freizeitangebote (56) oder die Fahrzeiten im öffentlichen

Nahverkehr (51).



Dienste, bei denen auch individuelle Daten vom Bürger in Richtung

Behörde ausgetauscht werden, finden dagegen noch seltener Zugriff:

Hier sind die populärsten Anwendungen die Vorbereitung von Formularen

(41 Prozent), Terminvereinbarungen (37) und die elektronische



Steuererklärung (36).



In der praktischen Anwendung ärgerlich sind lückenhafte

eGovernment-Prozesse - beispielsweise, wenn Formulare am Computer

ausgefüllt werden können, sie am Ende aber doch ausgedruckt,

unterschrieben und per Post versendet werden müssen.



"Die Bürger in Deutschland wünschen sich ein gut funktionierendes

eGovernment - ein Akzeptanzproblem gibt es nicht", sagt Philipp

Müller. "Ziel sollte jetzt sein, die Angebote zügig besser bekannt zu

machen und die Nutzer dabei mit einfachen und sicheren Lösungen zu

überzeugen."



Download-Link



Den eGovernment MONITOR 2016 zum Download finden Sie unter:

http://www.csc.com/de/news/138719-egovernment_monitor_2016



Über CSC



CSC (NYSE: CSC) begleitet Kunden auf ihrem Weg in die digitale

Transformation. Das Unternehmen bietet innovative

Next-Generation-IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie umfassende

Branchenexpertise, globale Reichweite, Technologie-Unabhängigkeit und

ein weitreichendes Partner-Netzwerk. CSC unterstützt führende

Organisationen aus der Privatwirtschaft sowie dem internationalen

öffentlichen Sektor auf der ganzen Welt. CSC gehört zu den

Fortune-500-Unternehmen und zählt als einer der besten "Corporate

Citizens". Weitere Informationen finden Sie auf der CSC-Website unter

www.csc.com/de und im CSC-Blog www.21stcenturyit.de.







Pressekontakt:

CSC

Doris Mauer

External Communications Central & Eastern Europe

Abraham-Lincoln-Park 1

65189 Wiesbaden

Telefon: +49.611.142.23780

E-Mail: dmauer2(at)csc.com



Original-Content von: CSC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CSC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 06:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1413439

Anzahl Zeichen: 3891

Kontakt-Informationen:

Firma: CSC

Stadt: Wiesbaden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung