KBT Großlager / Drehverbindungen

Eine besondere Stellung unter den Großlagern nehmen Drehverbindungen ein. Das vielfach bewährte und zuverlässige Maschinenelement für rotative Bewegungen ist als Wälzlager vielseitig einsetzbar und kommt bei hohen Belastungen zum Einsatz. Der konstruktive Aufbau befähigt die Aufnahme von Radial-und Axialkräften, sowie Kippmomentbelastungen reduziert auf eine Lagerstelle. Kostenoptimiert gestalten sich dadurch auch die konstruktiven Anschlussbedingungen und der Einbau.

(firmenpresse) - Drehverbindungen nehmen Axial-, Radial- und Kippmomentbelastungen auf, meist tritt eine Kombination der Belastungen auf. Die beidseitige Abdichtung schützt das Lager vor Schmutz, Staub und leichtem Spritzwasser. Bei hohem Schmutzaufkommen oder Schwallwasser finden entsprechende modifizierte spezifische Abdichtungen Anwendung. Die Wälzkörper sind gefettet und durch Schmiernippel in den Ringen von außen nachschmierbar. Angepasste Kunststoff-Distanzstücke führen die Wälzkörper.

Drehverbindungen werden durch KNAPP Wälzlagertechnik GmbH produziert unter dem geschützten Eigennamen KBT (Knapp Bearing Technology) als:

-Vierpunktlager

-Kreuzrollenlager

-Genauigkeitslager

oAxial-Radial-Lager

oAxial-Schrägkugellager

KBT Vierpunktlager (in leichter und schwerer Ausführung):

Vierpunktlager nehmen Axial- und Radialbelastungen auf. Die geschliffene Laufbahn in gotischer Form bewirkt die Vierpunktberührung der Wälzkörper und somit auch eine Momentenstütze in den Vierpunkt-Anlagebereichen der Kugeln mit der Laufbahn der Ringe. Lager mit Verzahnung nach DIN 868 und DIN 3960 an Außen- und Innenring sind möglich, die variabel in Vorspannung und Radial-Axialspiel sind. KBT Vierpunktlager sind sehr robust und für härteste Einsätze geeignet.





Kreuzrollenlager (in leichter und schwerer Ausführung):

Diese vorgespannten Drehverbindungen sind stärker belastbar als Vierpunktlager und eignen sich für Genauigkeitsanwendungen. Durch die X-Anordnung der Zylinderrollen nehmen die Lager axiale Kräfte aus beiden Richtungen sowie radiale Kräfte, Kippmomentbelastungen und Lastkombinationen auf. Lager mit Verzahnung nach DIN 868 und DIN 3960 an Außen- und Innenring sind möglich. Es handelt sich um sehr steife Lagerung mit einer hohen Laufgenauigkeit.

Genauigkeitslager:

Die Axial-Radial Rollenlager sowie Axial-Schrägkugellager sind baufertige Präzisionslager für Genauigkeitsanwendungen mit hoher Belastbarkeit und Steifigkeit. Sie nehmen wechselnde radiale und axiale Lasten sowie Kippmomente spielfrei auf. Genauigkeitslager eigenen sich besonders für Lagerungen mit hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit in geringen Bauräumen. Sie sind durch die Befestigungsbohrungen einfach zu montieren und nach dem Einbau axial und radial vorgespannt. Genauigkeitslager werden häufig eingesetzt als Rundtischlagerung und für Rotationsachsen mit hoher Wiederholgenauigkeit.





Die hochtragfähigen Genauigkeitslager und Drehverbindungen gibt es nicht von der Stange, sondern werden in ingenieurstechnischer Detailarbeit zusammen mit den Kunden entwickelt, immer bezogen auf den individuellen Anwendungsfall. Jahrelange technische Expertise und fundiertes Knowhow fließen in die anwendungsbezogene Entwicklung und Beratung ein. Anforderungen wie Planlauf und Rundlauf, radiales und axiales Lagerspiel, Losbrechmoment und Reibmoment sowie die Verzahnungsqualität können optional ausgeführt werden. Kunden aus den Branchen Werkzeugmaschinenbau, Bearbeitungsmaschinenbau, Windkraft, Robotertechnik, Automation und Handling, Fahrzeugbau sowie electronic equipment verschafft KNAPP Wälzlagertechnik GmbH Vorsprung auf diesem Gebiet.







https://www.knapp-waelzlagertechnik.de/de/index.html



Kundenspezifische Lösungen



Bedarfsoptimierte Fertigung



Technischer Vorsprung durch innovative Entwicklung



KBT Wälzlager sind keine Lager von der Stange. KBT ist der Wälzlager-Maßanzug, der speziell für Ihren Anwendungsfall entwickelt und gefertigt wird.



KBT steht für unser ständiges Streben nach höchster Qualität bei einem gleichzeitig herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis.



KBT ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Wälzlagerbau und in der Wälzlagerentwicklung. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit namhaften Anwendern aus der Maschinenbau-, Automations- und Automobilbranche hat uns zu den Spezialisten gemacht, die wir heute sind. Wir sind Ihr kompetenter Partner für anwendungsspezifische Wälzlagerlösungen.



Unser hauseigenes Messzentrum, unsere ISO-Zertifizierung sowie anwendungsspezifisches Engineering MADE IN GERMANY zeichnen uns aus - verschaffen Sie sich Ihren persönlichen Planungs- und Entwicklungsvorsprung!



Unsere Konstrukteure und Entwicklungs-Ingenieure führen dabei technische Bedarfsbestimmungen für die Produktveredelungskomponenten durch, liefern Lebensdauerberechnungen und machen Einbauvorschläge für die Lager und Lineareinheiten.



Wir gewährleisten durch die umfassende technische Einflussnahme und Vorgaben eine hohe Qualität, die ständig überprüft und dokumentiert wird, u.a. durch Stichproben, Erstmusterprüfberichte, Produktionsreports usw.



