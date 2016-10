Alkoholsucht in Deutschland nimmt immer mehr zu

Eine aktuelle Studie des Instituts für Therapieforschung in München enthält erschreckende Neuigkeiten zur Alkoholsucht in Deutschland.

(firmenpresse) - Wie viele Bundesbürger an der Krankheit leiden und wie es um andere Suchterkrankungen bestellt ist, erfahren Sie hier.



Alkoholsucht in Deutschland auf dem Vormarsch

In Deutschland litten 2012 1,8 Millionen Menschen an Alkoholsucht. Dies ergab eine Studie des Instituts für Therapieforschung in München. Dem aktuellen Epidemologischen Suchtsurvey zufolge ist die Zahl der Alkoholerkrankungen von 2006 zu 2012 um 36 Prozent angestiegen.

Besonders bedenklich sei der Umstand, dass die Alkoholsucht vermehrt junge Erwachsene unter 25 Jahren betreffe. Darüber hinaus tränken viele Deutschen mehrAlkohol, als von Gesundheitsexperten empfohlen wird: Die empfohlene Höchstmenge an Alkohol werde von 7,4 Millionen Bundesbürgern regelmäßig überschritten. 1,6 Millionen Bundesbürger tränken sehr viel, auch wenn sie nach offiziellen Kriterien nicht als alkoholkrank gälten.



Nicht nur die Alkoholsucht gibt Anlass zur Sorge

Neben der Alkoholsucht befasst sich der Epidemologische Suchtsurvey auch mit anderen Süchten wie der Tabaksucht, der Abhängigkeit von Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmitteln und der Sucht nach illegalen Drogen. So sei die Tabaksucht mit 5,6 Millionen Abhängigen in Deutschland am weitesten verbreitet - an Angeboten der Suchthilfe wie zum Beispiel Entwöhnungsprogrammen fehle es hingegen.



Abhängig von Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmitteln seien 2012 2,3 Millionen Menschen gewesen, wobei ältere Menschen besonders gefährdet seien, da sie oftmals mehrere Medikamente gleichzeitig über einen längeren Zeitraum einnähmen. 319.000 Erwachsene seien 2012 von illegalen Drogen abhängig gewesen.



Bei der Kombination Alkohol und Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr droht zudem die MPU.



