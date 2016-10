Fahrradparadies Mosel

Geführtes Genussradeln für Kulturhungrige

Dr. Reinhard Schreiner

(firmenpresse) - Radfahren wird immer populärer. Dabei geht es nicht nur um gesunde Bewegung in frischer Luft. Radfahren bietet die Möglichkeit, Landschaften hautnah zu erleben, Leute kennen zu lernen und Spaß zu haben. Dabei geht der Trend immer mehr zu geführten Radtouren mit erfahrenen Radbegleitern, die Erklärungen zu Landschaft, Geschichte und Kultur geben können.



Die Mosel, das älteste Weinanbaugebiet Deutschlands, ist eine solche Kulturlandschaft. Der Fluss schlängelt sich durch mächtige Weinberge, auf denen märchenhafte Schlösser thronen. Der Moselradweg, einer der beliebtesten deutschen Radwege, verläuft dicht an der Mosel entlang durch romantische Weindörfer.



Dr. Reinhard Schreiner, Moselexperte, Historiker und begeisterter Radfahrer, hatte die Idee, kurze Radtouren für jeden Geschmack an der Mosel zu organisieren, so Wochenendtouren für Berufstätige, aber auch Touren für Senioren, Familien, Vereine, Geschichtsinteressierte oder Weinkenner. Das "Genussradeln" steht im Vordergrund, nicht die sportliche Betätigung.



Infos unter www.moselradtour.info





http://www.moselradtour.info



Geführte Radtouren an der Mosel

Reinhards Radtouren

Reinhards Radtouren

Reinhard Schreiner

Rosmarinheide 11

53842 Troisdorf

reinhard.schreiner(at)gmail.com

02241844979

http://www.moselradtour.info



Firma: Reinhards Radtouren

Ansprechpartner: Reinhard Schreiner

Stadt: Troisdorf

Telefon: 02241844979





