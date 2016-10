Hotel Siusi Seiserhof ***S – so vielseitig ist das Seiser Alm Hotel

Ein Blick in das Hotel Seiser Alm

(firmenpresse) - Das Hotel Seiser Alm bietet ein stilvolles Ambiente für entspannende Urlaubstage und viele Möglichkeiten, die Bergwelt zu erkunden. Dabei blickt das Seiser Alm Hotel auf eine lange Tradition zurück. Bereits 1891 wurde es auf dem Hochplateau unter dem Schlern eröffnet und bildet damit einen wichtigen Grundstein für die touristische Entwicklung der Ortschaft Seis. Die ursprüngliche Herberge beherbergte viele Adlige und berühmte Bürger, darunter auch Franz Josef Strauss. Die Gastfreundschaft hat sich bis heute erhalten. Dank der hervorragenden Küche, wohnlichen Zimmern und dem ebenso unermüdlichen wie unaufdringlichen Service des Teams bleiben keine Wünsche offen.



Aktivitäten rund um das Seiser Alm Hotel



Inmitten der Berge von Seis am Schlern gelegen, bietet es sich an, vom Hotel Seiser Alm aus die Natur zu erkunden. Der direkte Kontakt zur Natur schafft Ruhe und spendet Energie. Die Seiser Alm ist als größte Hochalm Europas ein wahres Paradies für Wanderer, Kletterer und Wintersportler. Rund um Seis finden aber auch Familien, Freunde des Golfsports und Paragleiter ideale Bedingungen vor. Hier laden schroffe Gipfel, kristallklare Seen und sanfte Wiesen zum Erkunden und Entspannen ein. Seis selber lädt zum Bummeln ein und in der kulturhistorisch wertvollen Schlern-Region gibt es viel zu entdecken. Neben Schlössern und Burgen auch traditionsreiche Feste, die einen Einblick in das Leben rund um den Schlern geben.



Alpine Wellness im Urlaub Dolomiten



Wellness bezieht sich im Hotel Seiser Hof auf zwei Aspekte: zum einen auf köstliche Gaumenfreuden und zum anderen auf Wellnessanwendungen. Das Hotel Seiserhof wartet mit typischen Südtiroler Gerichten aus Seis und seiner Umgebung, sowie bekömmlichen Gerichten der internationalen Küche und leichten Speisen der mediterranen Küche auf. Für abwechslungsreichen Genuss ist gesorgt. Abgerundet wird die ganzheitliche Wellness durch das große lichtdurchflutete Hallenschwimmbad. Sogar von hier kann man den unvergesslichen Ausblick auf den Schlern genießen und sich rundum wohl fühlen.







