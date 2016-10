it-sa 2016: RadarServices stellt Studie zu „Cyberattacken und IT-Sicherheit in 2025“ vor

Nürnberg, 18.10.2016. RadarServices, Europas führender Anbieter von Managed Security Services stellt seine neueste Studie „Cyberattacken und IT-Sicherheit in 2025“ auf der it-sa, der größten Fachmesse für IT-Sicherheit im deutschsprachigen Raum vor. Ausgewiesene IT-Sicherheitsexperten in Europa und Asien wurden darin zur Zukunft der IT-Sicherheit befragt, mit dem Ziel, ihre Sichtweisen zur Entwicklung von Cyberangriffen und Sicherheitstechnologien bis 2025 zu identifizieren.

(firmenpresse) - Das sich daraus ergebende „Big Picture“ für die IT-Sicherheit zeigt besonders bedenkliche Zukunftstrends: das mangelnde IT-Sicherheitsdenken bei Nutzern und eine fehlende Berücksichtigung der IT-Security durch Hersteller neuer Technologien. Dies erschwert die zukünftige IT-Sicherheit, mehr noch: diese Faktoren werden Cyberangreifern in die Hände spielen. Ein Besorgnis erregender Ausblick, wenn man sich die zukünftig stark wachsende Abhängigkeit von (sicherer) IT in allen Lebensbereichen und die Auswirkungen von Störungen dieser vor Augen führt.

„Die Antworten der Experten sollten als Warnsignale verstanden werden: es ist höchste Zeit, die nutzer- und herstellerseitigen Rahmenfaktoren für die Weiterentwicklung der IT-Sicherheit zu verbessern, statt unbewusst den Aktionsraum für Cyberangreifer zu vergrößern“, kommentiert Harald Reisinger, Geschäftsführer von RadarServices die Ergebnisse der Studie.







RadarServices ist Europas führender Anbieter von Managed Security Services. Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Erkennung von IT-Sicherheitsrisiken. Daten verlassen dabei niemals ein Kundenunternehmen. Die Services kombinieren (1) die zu 100 Prozent in Europa entwickelte Technologie, (2) die Arbeit der Analyseexperten in den weltweiten Security Operations Centers (SOCs) und (3) bewährte Prozesse und Best Practices bei IT-Sicherheitsvorfällen. Das Ergebnis: Eine besonders effektive und effiziente Verbesserung von IT-Sicherheit und Risikomanagement, ein kontinuierliches IT Security Monitoring und ein auf Knopfdruck verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten Informationen im Gesamtunternehmen.

RadarServices hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich. Zu den Kunden gehören mittelständische und große Unternehmen mit bis zu 350.000 Mitarbeitern sowie Behörden.

Mit weltweiten SOCs wird eine Serviceerbringung in Kundenähe gewährleistet.



RadarServices Smart IT-Security GmbH

