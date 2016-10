LOW CARB Zum Feierabend (Fortsetzung von Low Carb: Für Berufstätige)

Auch für Berufstätige gibt es pfiffige Rezepte. Sie lassen sich vielseitig kombinieren und man kann sie auch einfrieren oder aufwärmen.

LOW CARB Zum Feierabend

(firmenpresse) - Für Berufstätige gibt es in diesem Kochbuch schnelle Rezepte zu entdecken.

Ein kluges Zeitmanagement und die richtige Lebensmittelauswahl machen es möglich, in einer Low Carb Ernährung für Berufstätige und Zuhause ruck zuck schmackhafte Mahlzeiten zuzubereiten. Selbst kochen und Zeit sparen erfordert eine gute Planung. Die dreifache Menge an einem Tag gekocht, ergibt eine Mahlzeit für den nächsten Abend, für die Arbeit und zum Einfrieren. „Selbst kochen“ muss nicht kompliziert sein. Mit den richtigen Rezepten macht das Kochen Spaß und in diesem Koch/Back-Buch kommen auch Vegetarier nicht zu kurz.



Buchdaten:

LOW CARB Zum Feierabend

Fortsetzung von Low Carb: Für Berufstätige

Verlag: Books on Demand

(20. Januar 2015)

ISBN-10: 3734754755

ISBN-13: 978-3734754753

Taschenbuch: 56 Seiten für 3,99 Euro

Sprache: Deutsch



Weitere Buchtipps:

Low Carb

Für Berufstätige, für unterwegs oder für ein Picknick

Verlag: Books on Demand

1. Auflage: (10. Mai 2013)

ISBN-10: 3732243281

ISBN-13: 978-3732243280

Taschenbuch: 56 Seiten - Sprache: Deutsch - € 3,90



Scheherazades

Low Carb Rezepte

Ein Hauch von 1001 Nacht

Verlag: Books on Demand

2. Auflage (16. Juli 2014)

ISBN-10: 373573751X

ISBN-13: 978-3735737519

Taschenbuch - 56 Seiten

Sprache: Deutsch – € 3,90



LOW-CARB - 555 Rezepte/BEST OF

Autoren: Jutta Schütz, Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

Paperback - 244 Seiten - € 9,99

ISBN 978-3-7386-3677-2



LOW-CARB - 555 Rezepte/BEST OF stand am 21.12.2015 auf Platz 10 in der Bestsellerliste bei Amazon. Das Buch wurde erst im September 2015 von den Autoren veröffentlicht und schon steht es in den TOP TEN.

Beide Autorinnen haben schon mehrere Ratgeber geschrieben und der Erfolg gibt ihnen Recht. Wer sich einem bestimmten Thema widmet, muss stets ein Stück weit über den Tellerrand hinausschauen.





Die Bücher sind auch als E-Book käuflich auf dem download-Portal von itunes.apple.com, verfügbar, sowie auch auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Überall im Handel erhältlich (auch in den USA, Kanada und Australien).

Ein E-Book steht für ein elektronisches Buch (auch Digitalbuch genannt). Dieses „electronic book“ bezeichnet Bücher in digitaler Form, die auf E-Book-Readern oder mit spezieller Software auf dem Personal Computer, Tablet-Computern oder Smartphones gelesen werden kann.

Kurz gesagt, ist ein E-Book eine elektronische Form des Buches, meist in den Dateiformaten ePub, PDF oder TXT.



Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Sie hat bis heute über 75 Bücher geschrieben und an vielen anderen Büchern mitgewirkt. Zudem hilft sie als Mentorin und Coach vielen Neuautoren bei der Veröffentlichung ihrer Bücher. Als Journalistin schreibt Schütz für viele Verlage und Zeitungen. Ihre Themen sind: Gesundheit, Psychologie, Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk.

Jutta Schütz

D-33611 Bielefeld

info.schuetz09(at)googlemail.com

www.jutta-schuetz-autorin.de/



Kommentare zur Pressemitteilung