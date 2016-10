Swabr-Software wächst auf 10.000 aktive Unternehmens-Kunden

Die von Unternehmern für Unternehmern entwickelte Swabr-Software, seit 2011 erfolgreich aktiv am Markt, wächst auf über 10.000 Unternehmens-Kunden.

Swabr-Software

(firmenpresse) - Swabr-Software wurde mit Liebe in Berlin entwickelt und ist seit 2011 erfolgreich aktiv am Markt. Die Lösungen für Echtzeitkommunikation im Unternehmen werden von klein- und mittelständischen Firmen eingesetzt.



Swabr-Software wird aktiv von über 10.000 Unternehmens-Kunden genutzt. Eine Vielzahl der Kunden kommt aus Deutschland. "Unsere Kunden legen besonderen Wert auf hohen Datenschutz und deutsche Server. Eine verschlüsselte Datenverbindung ist für uns daher selbstverständlich. Wir wissen, was Unternehmen brauchen." sagt Marketingleiter Lukas Pfeiffer.



Swabr-Software ist besonders benutzerfreundlich und arbeitet an verbesserten Suchmöglichkeiten, um Inhalte (z.B. eine Kundenakte) in der "Nachrichtenflut" schneller auffindbar zu machen. So können etwa Steuerberater gezielt nach einem Jahresabschluss eines Mandanten suchen oder Architekten einen Zwischenstand einer bestimmten Bauphase noch einfacher aufrufen.



Klaus Spurgat, Geschäftsführer von LEX Autovermietung (LEX.de) schätzt das effiziente Arbeiten mit Swabr-Software: „Dank der Swabr-Software sparen wir zahlreiche Emails und Telefonate. Daher haben wir mehr Zeit für unsere Kunden und sind jetzt regionaler Marktführer.“





Die von Unternehmern für Unternehmern entwickelte Swabr-Software, seit 2011 erfolgreich aktiv am Markt, wird von über 10.000 Unternehmens-Kunden aus 121 Ländern aktiv genutzt. Swabr-Software bietet Lösungen im Bereich der digitalen Unternehmenskommunikation für klein- und mittelständische Firmen an.

swabr GmbH

swabr GmbH



Uhlandstraße 175 Ecke Kurfürstendamm

10719 Berlin



Telefon: +49 30 554 40 47 20

Email: info(at)swabr.com

Webseite: www.swabr.com

Firma: swabr GmbH



