"The Voice of Germany" zu Gast in Entenhausen (FOTO)

(ots) -

Wie schlagen sich Donald und seine Neffen vor den Coaches? Die

Musikshow "The Voice of Germany" startet am Donnerstag (20.10.) auf

ProSieben und Sonntag (23.10.) in SAT.1 in die sechste Runde und

macht auch erneut in Entenhausen Halt. Die Geschichte dazu: am

kommenden Freitag im neuen Micky Maus-Magazin #43!



Aufregung in Entenhausen: Andreas Bourani, Yvonne Catterfeld, Samu

Haber sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier kommen zu

Besuch! Für die Blind Auditions der neuen Staffel von "The Voice of

Germany" freuen sich die Coaches auf zahlreiche Gesangstalente aus

Entenhausen. Mit dabei sind zudem auch die Moderatoren Lena Gercke

und Thore Schölermann, wenn Donald und Co ihr Glück auf der Bühne

versuchen.



Wer von den "duckifizierten" Stars entscheidet sich im Micky

Maus-Magazin #43 (EVT: 20.10.2016) für Donald Duck und lässt für ihn

das heiß ersehnte "I WANT YOU" aufleuchten?



Passend zu Halloween und den Gruselwochen liegt dem aktuellen Heft

zudem eine schaurige Tentakel-Maske bei - in der Woche darauf wartet

auf die jungen Leser dann eine Monster-Kopflampe plus ein 32-seitiges

Grusel-Sonderheft!



Das Micky Maus-Magazin erreicht wöchentlich 576.000 Kinder* im

Alter von 6 und 13 Jahren. Das Heft ist am Kiosk und im Buchhandel

erhältlich und kann im EHAPA-SHOP unter

http://www.ehapa-shop.de/comics/micky-maus einzeln bestellt oder

abonniert werden.



Für weitere Informationen, Illustrationen der Stars oder



Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an:



Christoph Bergholz

// Product Manager Magazines

Egmont Ehapa Media GmbH

Alte Jakobstrasse 83

10179 Berlin (Mitte)

Phone: +49 30 24008 0

c.bergholz(at)ehapa.de



Datum: 18.10.2016 - 09:05

