Training zum AUDI FIS Weltcup-Opening 2016 - VIDEO

(ots) - Mit dem AUDI FIS Alpine Skiweltcup Opening von 21.

bis 23. Oktober 2016 startet in Sölden die 50. Weltcupsaison. Das

runde Jubiläum bildet auch den Auftakt für die junge Wintersaison im

Hotspot der Alpen. Sölden gratuliert mit spannenden Rennen und jeder

Menge Party. Tausende Fans fiebern und feiern mit.



Der Alpine Skiweltcup wird 50 und nirgends könnte die

Jubiläumssaison standesgemäßer beginnen als am Rettenbachferner in

Sölden. Seit der Premiere auf der Gletscherpiste im Jahr 1993 setzen

hier je ein Damen- und Herrenrennen schon im Oktober das erste

sportliche Ausrufezeichen des Winters. Traditionell bedeuten die

beiden Riesentorläufe ein erstes Kräftemessen, eine

Standortbestimmung für Athleten wie Fans. Sie stehen aber auch für

einen fröhlichen Ausnahmezustand in Sölden.



Zwtl.: Hirscher, Brem & Co. wollen es wissen



Die Spannungskurve steigt erstmals am Freitag, den 21. Oktober, um

18.30 Uhr bei der Startnummernverlosung der Damen am Postplatz im

Sölder Ortszentrum. Umrahmt von der KRONE Weltcup-Party, die bereits

angereiste Fans noch lange in Feierlaune hält, während die Skidamen

bald in die Quartiere abtauchen. Denn am Samstag geht?s zum Auftakt

des Weltcupwinters um Kondition, Selbstvertrauen und wertvolle

Punkte. Allen voran im ÖSV-Team brennt Eva-Maria Brem, 2015/16

Gewinnerin der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf, auf ein gutes

Ergebnis. Anna Veith, nach einem Trainingssturz in Sölden für die

gesamte letzte Saison ausgefallen, lässt sich ein Comeback am

Rettenbachferner bis kurz vor dem Start offen. Der 1.116 Meter lange,

28 Meter breite und bis zu 65 Grad steile, vereiste Hang fordert

schließlich volle Fitness und Konzentration.



